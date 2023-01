Alsof Hollywood het scenario schreef: US Soccer in de ban van onwaarschijnlijke reeks intriges

Op het WK in Qatar schopte Gregg Berhalter het als bondscoach van de Verenigde Staten tot de 1/8e finales, waarin Nederland uiteindelijk te sterk was. Toch werd de ploeg als een revelatie gezien.

Geweld tegen eigen vrouw 30 jaar geleden

"Het was een beschamend moment waar ik tot op de dag van vandaag spijt van heb", schrijft Berhalter op Twitter. De twee gingen nadien even uit elkaar, maar kwamen dus opnieuw samen.

Berhalter vertelt dat hij in de herfst van 1991, toen hij 18 jaar was, na een oplopende ruzie met zijn toenmalige vriendin Rosalind, haar tegen haar benen schopte voor de deur van een café.

Wie wil bondscoach "neerhalen" ?

Was de bondscoach niet naar de zin van de "clan Reyna"?

Volgens ESPN zit Claudio Reyna achter de klacht. Reyna is zelf ex-aanvoerder van de Amerikaanse nationale voetbalploeg én vader van Giovanni Reyna, speler van Borussia Dortmund.



Giovanni Reyna was na afloop van het WK voor de VS al het middelpunt van een incident. Bondscoach Berhalter zei tijdens een lezing dat hij in Qatar bijna "een speler" naar huis had gestuurd.

Al snel wist iedereen dat het om Reyna ging. En die bevestigde dat ook in een emotionele post, waarin hij erg betreurde dat de hele situatie niet binnen het team was gebleven.

Toeval of niet: de uitspraken van bondscoach Berhalter zouden volgens ESPN op exact dezelfde dag gedaan zijn waarop ook de klacht tegen de bondscoach binnenkwam bij de voetbalfederatie.

Volgens ESPN had vader Reyna al tijdens het WK aan leden van de federatie laten weten dat hij over bezwarende informatie over de bondscoach beschikte.

Mogelijk lagen de weinige speelkansen van zijn zoon aan de basis van die berichten. Giovanni Reyna kreeg van de bondscoach al voor het toernooi te horen dat hij weinig zou spelen.