LIVESTREAM - Cristiano Ronaldo voorgesteld bij Al Nassr: "De mensen die lachen, kennen niks van voetbal"

Voor de aanwezige fans Ronaldo te zien kregen, schoof het pronkstuk van Al Nassr eerst aan voor een persconferentie.

Aangekondigd als "beste voetballer ter wereld" kreeg de Portugees de vraag hoe het voelde om in Saudi-Arabië te zijn.

"In Europa was mijn werk klaar", pakte Ronaldo meteen uit met een opvallende quote. "Ik heb alles gewonnen en bij de belangrijkste clubs gespeeld. Nochtans had ik ook opties in Europa, de VS, Brazilië, Portugal en Australië, maar ik wou een nieuwe uitdaging aangaan in Azië."