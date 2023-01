Finale WK darts LIVE: Smith gooit krankzinnige ninedarter, maar Van Gerwen neemt de leiding

clock 22:22 22 uur 22. stand Smith-Van Gerwen: 2-3. sets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Smith 1 3 3 0 2 Van Gerwen 3 1 1 3 3 . stand Smith-Van Gerwen: 2-3

clock 22:20 22 uur 20. Van Gerwen deelt mokerslag uit: 2-3. In een gelijkopgaande set moet Michael Smith het in de beslissende 5e leg afmaken. De Engelsman mag als eerste beginnen, maar vindt de hoge triples niet. Dankjewel, zegt Van Gerwen en hij neemt weer de bovenhand in de match.

clock 22:09 22 uur 09. En het is weer gelijk. Een simpele set voor Van Gerwen, die Smith geen enkele leg gunt. Zo staat het in een mum van tijd toch weer 2-2.

clock 22:03 22 uur 03. Smith komt op 2-1. Smith zet Van Gerwen op een achterstand. Dat heeft de Nederlander op dit WK nog niet meegemaakt. Hoe zal hij nu reageren.

clock 21:59 21 uur 59. De ninedarter heeft Smith duidelijk deugd gedaan. Hij begint aan de 3e set met winst in de eerste twee legs.

clock 21:52 21 uur 52. Smith maakt gelijk: 1-1. Smith kan de lijn inderdaad doortrekken en snoept op zijn beurt Van Gerwen "zijn eigen" set (die hij mocht beginnen) af. Na 2 sets is de match in evenwicht.

clock 21:49 21 uur 49. Ninedarter voor Smith! We hebben er een heel toernooi op moeten wachten, maar in de finale valt hij dan toch: de perfecte leg. Bizar genoeg krijgt Van Gerwen als eerste de kans op een ninedarter, maar hij mist op dubbel 12. In de nabeurt laat Smith het niet liggen. Dat zal de Engelsman een boost geven!

clock 21:41 21 uur 41. Set 1 voor Van Gerwen. Michael van Gerwen kan als eerste de finalestress afschudden, terwijl Michael Smith nog staat te bibberen. De Nederlander pakt 3 legs op een rij en dus ook de 1e set.

clock 21:38 21 uur 38. Een zwakke tweede leg van beide partijen. Van Gerwen mist tot 8 keer de kans om uit te werpen, pas bij zijn 9e pijl gaat hij in de dubbele 1.

clock 21:36 21 uur 36. Goeie start voor Smith. Met een raket in de dubbele 20 sleept Smith de eerste leg in de wacht. Wie 3 legs wint, wint de set. Wie 7 sets wint, is wereldkampioen.

clock 21:32 21 uur 32. Michael van Gerwen laat zich begeleiden door The White Stripes en hun "Seven Nation Army". De muziek wordt goed luid gezet, zodat boegeroep her en der wordt overstemd. De dartsfans in Ally Pally hebben duidelijk de kant van Engelsman Smith gekozen.

clock 21:31 21 uur 31. De finale kan nu echt beginnen. Op de tonen van "Shut up and dance" van Walk the Moon maakt Michael "Bully Boy" Smith zijn intrede in Ally Pally