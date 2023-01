Einde van een tijdperk bij Club Brugge: Ruud Vormer op weg naar Zulte Waregem

Na maar liefst negen seizoenen staan Ruud Vormer en Club Brugge op het punt om afscheid van elkaar te nemen. Voor beide partijen toch wel het einde van een tijdperk . De middenvelder met 356 wedstrijden in blauw-zwart had een groot aandeel in vijf landstitels, een beker en won zelf de Gouden Schoen.

Vorig jaar begonnen er evenwel barstjes te onstaan in het droomhuwelijk. Philippe Clement en Alfred Schreuder zagen in Vormer geen titularis meer, Carl Hoefkens zette de aanvoerder zelfs zonder pardon in de tribune.

"Ik denk niet dat ze me nog nodig hebben", besefte Vormer in Villa Sporza tijdens het WK. "In mijn hoofd heb ik al een beetje afscheid genomen van Club Brugge."



Na een invalbeurt in de thuismatch tegen Zulte Waregem op 5 augustus haalde de Nederlander zelfs nooit meer het wedstrijdblad.

Uitgerekend de tegenstander van toen gooit Vormer, die wel nog meetrainde met de A-kern, nu een reddingsboei toe. Essevee rondt normaal vandaag de komst van de middenvelder op huurbasis af.

Als Zulte Waregem zich verzekert van het behoud - momenteel staat het 17e - kan Vormer normaal een meerjarig contract tekenen.