American footballer van Buffalo Bills gereanimeerd tijdens NFL-partij, duel uitgesteld

Hamlin, de safety of achterste verdediger van het team, had net een tackle uitgevoerd op Tee Higgins, bij een 7-3-achterstand in het eerste quarter. Hij stond recht, zette een stap en viel toen achterwaarts neer.



Het aanwezige medische personeel snelde onmiddellijk toe, volgens tv-zender ESPN voerden de dokters en verplegers een reanimatie uit op Hamlin en kreeg hij ook zuurstof, waarna hij op het veld nog in een ziekenwagen werd gedragen.



Toen Hamlin de eerste zorgen kreeg toegediend, vormden de spelers van beide teams een kring rond hem. Sommige Buffalo-spelers huilden.



Nadat Hamlin was weggebracht naar het University of Cincinnati Medical Center, werd de wedstrijd uitgesteld. In een persbericht deelde de NFL mee dat de American footballer in kritieke toestand was.