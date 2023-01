Wintertransfers JPL: Eupen versterkt defensie met "polyvalente" verdediger Diakité (19)

clock 14:57 14 uur 57. Eupen haalt jonge verdediger uit Frankrijk. Eupen heeft de Guinees Ibrahim Diakité aangetrokken. De 19-jarige verdediger wordt tot het einde van het seizoen geleend van de Franse eersteklasser Stade Reims. Eupen omschrijft de aanwinst als "een polyvalente verdediger die zich zowel op rechts als centraal in zijn sas voelt". Dit seizoen stond zijn teller op drie wedstrijden bij het team van Thomas Foket. In september 2022 debuteerde Diakité bij de Guinese nationale ploeg tijdens een oefenmatch tegen Ivoorkust. Zijn enige cap tot dusver. . Eupen haalt jonge verdediger uit Frankrijk Eupen heeft de Guinees Ibrahim Diakité aangetrokken. De 19-jarige verdediger wordt tot het einde van het seizoen geleend van de Franse eersteklasser Stade Reims.

Peyre naar Saudi-Arabië. Bij KV Mechelen is het contract van verdediger Thibaut Peyre in onderling overleg ontbonden. De dertigjarige Fransman kan zo transfervrij vertrekken naar het Saudische Al-Batin FC, waar hij een contract voor anderhalf jaar ondertekende. Peyre kwam bijna vier jaar uit voor Malinwa, dat hem destijds overnam van Union Sint-Gillis. "Hij speelde in datzelfde seizoen een belangrijke rol in de promotie naar 1A en de winst van de Beker van België. In totaal kwam hij aan 110 optredens", klinkt het in de mededeling. "Uit respect voor wat Peyre heeft betekend voor onze club is beslist om in te stemmen met de wens van de speler."

Na Vormer landt ook Brüls bij Essevee. Zulte Waregem legt zich niet neer bij de degradatieplaats die het momenteel bekleedt. Na Ruud Vormer heeft het nu ook Christian Brüls kunnen verleiden. De 34-jarige middenvelder verlaat STVV en tekende voor 2,5 seizoenen. "Ik ben heel blij dat Essevee mij het vertrouwen en de kans geeft om hier te tekenen", vertelt Brüls. "Nu is het aan mij om mij op het veld te tonen. We hebben een duidelijk doel en we gaan door tot op het laatste." STVV hield het been niet stijf: "Bij Zulte-Waregem krijgt Christian de kans om een langdurige overeenkomst te tekenen. Als blijk van respect willen we hem deze kans gunnen, zodat hij zijn carrière in schoonheid kan afsluiten." "Een van de voorwaarden voor ons was wel dat Brüls niet zal spelen op 11 januari, wanneer we het tegen Zulte Waregem opnemen in de kwartfinale van de beker."

18-jarige verdediger uit Ecuador sluit aan bij Jong Genk. De 18-jarige Ecuadoraan Alfred Caicedo is nieuw bij Genk. De polyvalente, linksvoetige verdediger komt over van de U20 van Sociedad Deportiva Aucas uit zijn thuisland. De U20-international tekende tot juni 2027 en sluit per direct aan bij de kern van Jong Genk, dat uitkomt in de Challenger Pro League.



Ook een verdediger voor Kortrijk. Het was een bedrijvig dagje bij Kortrijk, want na spits Regali werd met Christalino Atemona al meteen een tweede aanwinst voorgesteld. De Duitse centrale verdediger kon de voorbije tijd overtuigen tijdens een testperiode. Hij komt over van Hertha Berlijn.

Slovaakse spits voor Kortrijk. Bij KV Kortrijk vonden ze dat er voorin nog wel wat bij kon en dus werd de Slovaak Martin Regali aangetrokken. Hij scoorde dit seizoen 7 keer in 17 matchen voor Ruzomberok. Op zijn 29e maakte hij dit jaar ook zijn debuut in de Slovaakse nationale ploeg. Hij tekende een contract tot 2024.

Brugs talent Arne Engels trekt naar Augsburg. De 19-jarige Arne Engels ruilt Club Brugge voor Augsburg. De jonge middenvelder was dit seizoen aan de slag bij Club NXT, waarvoor hij 2 keer scoorde in 15 Challenger Pro League-matchen.



"Ik ben heel gelukkig dat ik naar een stabiele club in de Bundesliga trek", zegt Engels, die een contract tekende van 4,5 jaar. "Augsburg bood me optimale voorwaarden waardoor ik me zo goed mogelijk zal kunnen ontwikkelen."



Ook bij Augsburg (14e in de Bundesliga) zijn ze in de wolken met hun nieuwste aanwinst. "Engels heeft offensieve kwaliteiten en is ook sterk zonder bal. Hij is heel ambitieus en we zullen hem de tijd geven om de Bundesliga te ontdekken."



Met de overgang zou een bedrag van 100.000 euro gemoeid zijn.

Oostende haalt Kroatische verdediger Matej Rodin. KV Oostende versterkt zijn verdediging met de Kroaat Matej Rodin. Hij komt over van de Poolse eersteklasser Cracovia en ondertekent bij de nummer 15 van de Jupiler Pro League een contract tot en met 2026. De 26-jarige Rodin, een centrale verdediger van 1m94, speelde sinds september 2020 voor Cracovia. Daarvoor voetbalde hij in Kroatië en Bosnië en in de tweede helft van 2019 ook even bij Perugia, al haalde hij er nooit de A-ploeg.

"Achterin misten we nog een profiel zoals dat van Matej", zegt Gauthier Ganaye, CEO van KV Oostende. "Iemand die de nodige ervaring, gestalte en leiderschap met zich meebrengt. Hij was de afgelopen 2,5 jaar een absolute sterkhouder bij zijn Poolse club en ik ben ervan overtuigd dat hij dit ook hier kan worden."