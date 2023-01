Wintertransfers JPL: Club verliest jonge Engels aan Augsburg, Kortrijk slaat 2 vliegen in 1 klap

clock 15:23

15 uur 23. Brugs talent Arne Engels trekt naar Augsburg. De 19-jarige Arne Engels ruilt Club Brugge voor Augsburg. De jonge middenvelder was dit seizoen aan de slag bij Club NXT, waarvoor hij 2 keer scoorde in 15 Challenger Pro League-matchen. "Ik ben heel gelukkig dat ik naar een stabiele club in de Bundesliga trek", zegt Engels, die een contract tekende van 4,5 jaar. "Augsburg bood me optimale voorwaarden waardoor ik me zo goed mogelijk zal kunnen ontwikkelen." Ook bij Augsburg (14e in de Bundesliga) zijn ze in de wolken met hun nieuwste aanwinst. "Engels heeft offensieve kwaliteiten en is ook sterk zonder bal. Hij is heel ambitieus en we zullen hem de tijd geven om de Bundesliga te ontdekken." Met de overgang zou een bedrag van 100.000 euro gemoeid zijn. .