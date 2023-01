Stunt in Luik: hekkensluiter legt na grondige facelift meteen leider Oostende over de knie

clock 23:06

23 uur 06. Oostende gaat kopje-onder bij opgefrist Luik. Het "new-look" Luik heeft Oostende zijn 3e nederlaag van het seizoen aangesmeerd. De hekkensluiter versloeg zaterdagavond de regerende kampioen met 87-78. Luik werd recent overgenomen door Amerikaanse investeerders en onderging sindsdien een facelift. Tegen Oostende kon het team voor het eerst een beroep doen op zijn nieuwe coach en de nieuwe spelers die aangetrokken werden. Ook de terugkeer naar de Country Hall in Luik - de club speelde tot nog toe in Hoei dit seizoen - deed het team goed, want bij de rust had de thuisploeg een kloof van 5 punten. Een ondermaats Oostende probeerde in de 2e helft nog de bakens te verzetten, maar Luik had een stunt geroken en liet de overwinning niet meer glippen: 87-78. Door het verlies in Luik moet Oostende nu de 1e plaats delen met Mechelen, dat zelf de topper won tegen Limburg United. Leuven walste voor eigen volk over Aalst. .