Nina Derwael is nog altijd kwaad over turnschandaal: "Zeg niets over iets waar je niets van afweet"

In Het huis is Nina Derwael gisteren nog eens teruggekomen op het onderzoeksrapport waaruit bleek dat de trainingsaanpak van coaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer in het verleden als psychisch grensoverschrijdend werd ervaren. "Dat Aagje Vanwalleghem toen zei dat dat nog altijd gebeurt, heeft me het meest geraakt", zegt de olympische turnkampioene.

"Ik ben kwaad en zal daar altijd kwaad over blijven." Nina Derwael vertelde gisteren in het Eén-programma Het huis dat ze teleurgesteld is over de manier waarop enkele jaren geleden het mentale misbruik in de Belgische gymwereld naar buiten is gekomen. Turnsters en ex-turnsters deelden in de zomer van 2020 negatieve ervaringen over de aanpak van gymcoaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer. Een onderzoekscommissie concludeerde dat hun aanpak ervaren werd als psychisch grensoverschrijdend. "De turners die zich toen aan het klaarstomen waren voor de Spelen van Tokio werden daar toen een beetje de dupe van", zegt Derwael.

Als ze er iets hadden over nagedacht, moeten ze geweten hebben dat dat ons misschien wel harder zou raken dan de coaches. Nina Derwael

"Met veel van de meisjes die toen de trainers aanvielen, hadden we heel onze carrière samengewerkt." "Toen die beschuldigingen geuit werden, kregen we het gevoel dat die meisjes dachten: "Het is ons niet gelukt om er te geraken, dus we zullen ervoor zorgen dat het jullie ook niet lukt door jullie coaches buiten te krijgen."" "Het had op een heel andere manier kunnen gebeuren zodat wij wel op ons gemak hadden kunnen voortwerken", zegt Derwael. "Als ze daar ook maar iets over hadden nagedacht, moeten ze geweten hebben dat dat ons even hard of misschien wel harder zou raken dan de coaches op dat moment."

"Die gymnasten waren de laatste 5 jaar niet meer in de zaal geweest"

Ook Derwaels grote voorbeeld Aagje Vanwalleghem klaagde het mentaal misbruik aan. Ze zei dat dat nog altijd gebeurde. "Dat heeft me het meest geraakt", bekent Derwael. "Ik vind het helemaal oké dat ze over hun eigen ervaringen spreken, maar zeg niets over iets waar je niets van afweet." "Geen enkele van die gymnasten die claimden dat het nu nog altijd gebeurde, is in de laatste 5 jaar in die turnzaal geweest." "Die gymnasten hebben de laatste 2 à 3 jaar met niemand van ons nog contact gehad."

"Zijn er momenten geweest dat ik wenend de zaal ben buitengelopen? Zeker. Maar dat is de manier waardoor ik sta waar ik nu sta. Nina Derwael

Derwael geeft toe dat Heuls en Kieffer er een strenge aanpak op nahielden. "Zijn er momenten geweest dat Marjorie en ik roepende ruzies hebben gehad met elkaar? Zeker." "Zijn er momenten geweest dat ik wenend de zaal ben buitengelopen? Zeker." "Maar achteraf is dat de manier dat het voor mij wel heeft gewerkt. Op die manier ben ik gekomen waar ik nu sta. Daar ben ik hen heel dankbaar voor."

