LIVESTREAM: Ontdek op het Sportgala wie Sportman en Sportvrouw van het Jaar wordt

Nafi Thiam! Thiam, de wereld- en Europese kampioene in zevenkamp afgelopen zomer, is de Sportvrouw van het Jaar. Ze is op stage in Zuid-Afrika, maar stuurde een bedankingsfilmpje. "Dit is een eer!"

Nafi Thiam, Loena Hendrickx of Lotte Kopecky? Dominique Monami, ex-tennisster en zelf laureate in 1998, komt even haar idee over de Sportvrouw van het Jaar toelichten. Zelf heeft ze voor Kopecky gekozen.



clock 20:28 20 uur 28. Nominatiefilmpje Sportvrouw van het Jaar. Nominatiefilmpje Sportvrouw van het Jaar

Roger Lespagnard is Coach van het Jaar. De man die 14 jaar Nafi Thiam naar alle successen leidde, afgelopen jaar nog naar de wereld- en Europese titel in de zevenkamp, is de Coach van het Jaar. Hij gaat een andere atletiekman, Jacques Borlée, en wielerbondscoach Sven Vanthourenhout vooraf.

clock 20:21 20 uur 21. Nominatiefilmpje Coach van het Jaar. Nominatiefilmpje Coach van het Jaar

Belgian Tornados Ploeg van het Jaar. De 4x400m-atleten troeven de WK-wielerploeg en Union af. Ze werden wereldkampioen indoor en pakten brons op het WK, zilver op het EK. De Borlées zijn op stage in Zuid-Afrika, maar spraken een filmpje in.

clock 20:13 20 uur 13. Nominatiefilmpje Ploeg van het Jaar. Nominatiefilmpje Ploeg van het Jaar

Orde van Verdienste van BOIC: Roger Lespagnard. De Orde van Verdienste van het BOIC is een jaarlijkse prijs voor een persoon die bijzondere verdiensten heeft in de sport en die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de olympische beweging in België. De trofee werd in het leven geroepen in 2013, waarbij de gewezen wielrenner Eddy Merckx als eerste laureaat werd aangeduid. Voor het eerst wordt de prijs op het Sportgala uitgereikt: hij gaat naar Roger Lespagnard, jarenlang de coach van dubbel olympisch kampioene Nafi Thiam.



De trofee werd in het leven geroepen in 2013, waarbij de gewezen wielrenner Eddy Merckx als eerste laureaat werd aangeduid.



Voor het eerst wordt de prijs op het Sportgala uitgereikt: hij gaat naar Roger Lespagnard, jarenlang de coach van dubbel olympisch kampioene Nafi Thiam.

clock 20:07 Roger Lespagnard met zijn "olympisch diploma". 20 uur 07. Roger Lespagnard met zijn "olympisch diploma"

clock 20:06 20 uur 06. Ik wil iedereen bedanken, maar ook mijn paard. Die krijgt morgen geen extra portie haver, maar wel een extra wortel. . Michèle George. Ik wil iedereen bedanken, maar ook mijn paard. Die krijgt morgen geen extra portie haver, maar wel een extra wortel. Michèle George

clock 20:04 Michèle George is beste paralympiër. 20 uur 04. Michèle George is beste paralympiër

Michèle George is Paralympiër. De Belgische dressuuramazone klopt Ewoud Vromant en Laurens Devos. Ze pakte 2 keer goud op de Wereldruiterspelen.

clock 20:01 20 uur 01. Nominatiefilmpje Paralympiër van het Jaar. Nominatiefilmpje Paralympiër van het Jaar

clock 20:00 Cian Uijtdebroeks beste belofte. 20 uur . Cian Uijtdebroeks beste belofte

Cian Uijtdebroeks is Belofte van het Jaar. Noor Vidts opent de enveloppe. Uijtdebroeks won de Ronde van de Toekomst bij de beloften én liet zich ook al opmerken in zijn eerste profmaanden.

clock 19:55 19 uur 55. Nominatiefilmpje Belofte van het Jaar. Nominatiefilmpje Belofte van het Jaar

We beginnen met de Belofte van het Jaar. Gilles Arnaud Bailly, Nina Sterckx of Cian Uijtdebroeks?

Er is ook een nieuwe prijs die vanavond wordt uitgereikt op het Sportgala: Orde van Verdienste van BOIC.



Sportjournalisten + ex-laureaten stemmen. De zes prijzen van de avond worden gekozen door de beroepssportjournalisten én de ex-laureaten. Dominik Delhalle, de voorzitter van Sportspress.be, komt toelichting geven op het podium.