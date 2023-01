LIVE: Dimitri Van den Bergh pakt uit met Big Fish, maar staat 2 sets achter

In set 2 zien we wat de kenners hadden voorspeld. Van den Bergh neemt de tijd voor zijn worpen, Van Gerwen houdt van meer tempo.

22 uur 54. In set 2 zien we wat de kenners hadden voorspeld. Van den Bergh neemt de tijd voor zijn worpen, Van Gerwen houdt van meer tempo. .

22 uur 36. Michael van Gerwen komt de zaal in. En daar is Van den Berghs uitdager: 3-voudig wereldkampioen Michael van Gerwen. De 33-jarige Nederlander kiest voor Seven Nation Army als begeleiding. Zeven sets hoeven de spelers nog niet te winnen. Wie er vanavond zes op zijn naam schrijft, haalt de finale. .

clock 22:21

22 uur 21. Michael Smith eerste finalist. De eerste halve finale is uitgedraaid op een duidelijke zege voor Michael Smith (PDC-4). De Engelsman speelde de Duitse sensatie Gabriel Clemens (PDC-25) naar huis met 6-2. Tot 2-2 serveerden Smith en Clemens Ally Pally een hoogstaande partij. Daarna liet Clemens het wat afweten. Om met (te) zware cijfers het toernooi te moeten verlaten. Voor Smith wordt het zijn 3e finale. In 2019 en in 2022 verloor hij. Straks kent Smith zijn tegenstander. Dimitri Van den Bergh of topfavoriet Michael van Gerwen? Over enkele ogenblikken komen ze voor het bord. .