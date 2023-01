Gastland Polen is maatje te groot voor Belgische handballers

clock 21:42 21 uur 42. Volgende week begint het allereerste WK echt voor de Belgen. Vrijdag spelen de Red Wolves hun openingsmatch tegen grootmacht Denemarken. . Volgende week begint het allereerste WK echt voor de Belgen. Vrijdag spelen de Red Wolves hun openingsmatch tegen grootmacht Denemarken.

België verliest van gastland Polen. Na zeges tegen Marokko (30-28) en Iran (35-31) hebben de Belgen hun laatste oefenpot verloren. Gastland Polen was een maatje te groot en won in Katowice met 29-18. In het begin van de wedstrijd vergaten de Red Wolves hun verdedigende taken goed uit te voeren. Dankzij een ingreep van de bondscoach - met 7 veldspelers - viel het verdict bij de rust nog mee: 12-9. In de tweede helft lagen de Belgen fysiek onder. De Polen diepten de kloof uit met hun ruimere kern en boekten een duidelijke zege: 29-18. Scoorden voor België: Glorieux 5, Brixhe 2, Kötters 2, Ooms 2, Spooren 2, Vancosen 2, D'Hanis 1, Kedziora 1, Robyns 1

België klopt ook Iran. 2 op 2 voor de Red Wolves tijdens hun driedaagse. Iran was na Marokko gisteren het volgende slachtoffer: 35-31. In Katowice hadden de Belgen halfweg een 19-16-voorsprong te pakken. De Red Wolves konden die kloof uitbouwen tot 10 punten en hielden ondanks een mindere slotfase nog duidelijk stand. Vrijdag sluiten ze deze oefenronde af tegen Polen. Een week later volgt de WK-opener tegen Denemarken.

Marokko heeft op het Afrikaans kampioenschap Tunesië verslagen, een land dat we op het WK tegenkomen in onze groep. Het was een goeie kennismaking met het Afrikaanse handbal, dat toch wat anders is dan we gewoon zijn. Serge Spooren (speler)

Belgen winnen eerste match op vierlandentoernooi. De Red Wolves leggen met een vierlandentoernooi in Polen de laatste hand aan hun voorbereiding op het WK handbal, waar ze op 13 januari hun eerste match spelen tegen regerend wereldkampioen Denemarken. De Belgen hadden het in de eerste helft tegen Marokko (de nummer 3 van het Afrikaans kampioenschap en net als België aanwezig op het komende WK) niet onder de markt. Bij de rust stond het 12-16. In de tweede helft kregen de Wolves meer vat op de Marokkanen, van wie er heel wat in de (sterke) Franse competitie spelen. De achterstand werd rechtgezet en uiteindelijk werd het nog een 30-28-zege. Morgen spelen de Belgen tegen Iran, dat zich ook voorbereidt op het WK.



