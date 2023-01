BEKIJK: Lotte Kopecky opent 2023 met nationale titels én een Belgisch record

Vorig seizoen kon u Lotte Kopecky bewonderen in het veld, dit jaar opent ze haar seizoen op de piste. In het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx stond ze opgelijnd voor het Belgisch kampioenschap.

Zowel in de achtervolging als in de puntenkoers overklaste Kopecky de tegenstand. De 3 km achtervolging won ze in 3'27"932. Met die chrono nam ze het nationaal record van Jolien D'hoore over. Zij had er in haar carrière 3 seconden extra voor nodig.

"Het was mijn doel om het record scherper te stellen. Ik ben blij dat het me gelukt is", reageerde Kopecky.

De puntenkoers won de 27-jarige topper met een straatlengte. In totaal verzamelde ze 132 punten, juniore Hélène Hesters kwam het dichtst in de buurt met 53 punten.