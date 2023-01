Ambitieuze Scott Parker is klaar voor "succes" met Club Brugge: "No Sweat No Glory is op mijn lijf geschreven"

Parker is dan ook niet alleen naar Jan Breydel afgezakt. De Engelsman heeft zijn vaste technische staf meegenomen vanuit Engeland. Enkel assistent Rik De Mil zal zijn taken blijven voortzetten.

Strak in het pak verschijnt Scott Parker voor het eerst voor de microfoon. "Het is een drukke en hectische periode geweest, maar ik kijk enorm uit naar deze uitdaging voor mij en voor mijn staf", opende de nieuwe coach van Club Brugge zijn eerste persmoment.

De leuze No Sweat No Glory is op mijn lijf geschreven

De eerste kennismaking met de club verliep alvast goed. "De club straalt professionalisme uit."

"Dat bleek al meteen uit alle voorgaande gesprekken. De ambitie van de club past bij mijn persoonlijkheid. Ik wil zelf de beste versie van mezelf worden hier. De leuze No Sweat No Glory is op mijn lijf geschreven. Ik ga me 100% gooien."



"De ploeg loont zich naar die opdracht. In de kern zitten heel wat talentvolle individuen. Het is altijd leuk om met zulke mannen te werken. We willen samen dominant voetbal brengen. Daar sta ik voor."