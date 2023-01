WK darts (LIVE vanaf 13.40 uur): bereikt Van den Bergh voor het eerst de halve finales?

clock 11:16

11 uur 16. Wie haalt voor het eerst de halve finales? Zowel Dimitri Van den Bergh als Jonny Clayton kan straks voor het eerst de halve finales van het WK bereiken. Welshman Clayton won al onder meer de Masters, de World Grand Prix, de World Series Finals en de Premier League, maar op het WK wou het tot nu toe nooit echt lukken. Het is de 12e keer dat Van den Bergh en Clayton hun geweien met elkaar doen kruisen. Van den Bergh leidt in de onderlinge confrontaties met 6-5. Drie maanden geleden was hij in de 1/8e finale van de World Grand Prix nog met 3-2 te sterk. .