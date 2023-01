Dimitri Van den Bergh droomt luidop over wereldtitel: "Heb mijn beste vorm nog niet getoond"

"Ik sta een stap dichter om mijn dromen waar te maken. Ik wil gewoon zó graag wereldkampioen worden. Ik kan nu opgelucht ademhalen. De kaap van de kwartfinale is gerond, nu op naar de halve finale." "Het voelt goed om eindelijk die kwartfinale te overleven. Derde keer, goeie keer, zeggen ze in België", zegt Dancing Dimi kamerbreed glimlachend.

"Ik heb nu even de tijd genomen om te reflecteren op wat ik gedaan", zucht Dimitri Van den Bergh na zijn kwartfinale en podiuminterview.

De wereldtitel? Ik heet The DreamMaker voor een reden.

Toch liep het niet op wieltjes tegen Jonny Clayton. Tegen de Welshman stond Van den Bergh af en toe met de rug tegen de muur.

"Het was een hevige strijd", zegt de Belg. "Soms voelde ik me op mijn gemak en kon ik kansen creëren. Normaal gezien maak ik die dan ook af, maar dat lukte me nu niet."

"Ik moest mezelf wakker schudden. Jonny had de kansen "to kick my butt", om het zo te zeggen. Ik ben enorm blij dat ik het overleefd heb."



Droomt Van den Bergh nu van de wereldtitel? "Ik heet "The DreamMaker" voor een reden. Ik ben niet bang van mijn tegenstanders en heb mijn beste vorm nog niet getoond. Enkel de finishing touch ontbreekt nog."