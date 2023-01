Flipkens ziet Belgen nipt verliezen tegen Bulgarije: "Zure nederlaag"

clock 15:10 15 uur 10. Kirsten Flipkens: "Een zure nederlaag". "Dit was een moeilijke dag, met een zure nederlaag in het beslissende dubbel", vertelde kapitein Kirsten Flipkens na afloop van de nederlaag tegen Bulgarije. "Een spijtige verliespartij, maar er waren ook zeker positieve zaken die we moeten meenemen naar het volgende duel. Voor David Goffin was het nog maar de eerste wedstrijd van het seizoen, Elise liet dan weer knap werk zien tegen Topalova. Zij gaat er altijd voor en liet zien een echte teamspeelster te zijn." Voor de Belgen was het de eerste confrontatie in groep A. Bulgarije leed al een 4-1 nederlaag tegen het Griekenland van Stefanos Tsitsipas (ATP 4) en Maria Sakkari (WTA 6), maandag en dinsdag tegenstander van de Belgen. De zes groepswinnaars spelen play-offs voor een plaats in de halve finales. Van de drie verliezers van die play-offs wordt het team dat het beste presteerde in de groepsfase ook opgevist voor de Final Four. "Ik probeer onze spelers nu raad te geven en hen zo veel mogelijk te helpen", aldus Flipkens. "Het is een eer om hier te zijn als hun kapitein. Het is heel wat anders dan op de courts te staan." . Kirsten Flipkens: "Een zure nederlaag" "Dit was een moeilijke dag, met een zure nederlaag in het beslissende dubbel", vertelde kapitein Kirsten Flipkens na afloop van de nederlaag tegen Bulgarije. "Een spijtige verliespartij, maar er waren ook zeker positieve zaken die we moeten meenemen naar het volgende duel. Voor David Goffin was het nog maar de eerste wedstrijd van het seizoen, Elise liet dan weer knap werk zien tegen Topalova. Zij gaat er altijd voor en liet zien een echte teamspeelster te zijn."



Voor de Belgen was het de eerste confrontatie in groep A. Bulgarije leed al een 4-1 nederlaag tegen het Griekenland van Stefanos Tsitsipas (ATP 4) en Maria Sakkari (WTA 6), maandag en dinsdag tegenstander van de Belgen. De zes groepswinnaars spelen play-offs voor een plaats in de halve finales. Van de drie verliezers van die play-offs wordt het team dat het beste presteerde in de groepsfase ook opgevist voor de Final Four.

"Ik probeer onze spelers nu raad te geven en hen zo veel mogelijk te helpen", aldus Flipkens. "Het is een eer om hier te zijn als hun kapitein. Het is heel wat anders dan op de courts te staan."





clock 09:14 09 uur 14. België verliest na supertiebreak tegen Bulgarije. België heeft zijn eerste match op de United Cup niet kunnen winnen. Na dag 1 stond het 1-1 tegen Bulgarije, door een zege van Van Uytvanck maar nederlaag van Goffin.



Dag 2 kende nagenoeg hetzelfde verloop: de vrouwenmatch werd gewonnen (Elise Mertens was met 6-0 in de 3e set te sterk voor Topalova), de mannenmatch verloren (Zizou Bergs kon maar 2 games winnen tegen Koezmanov).



Het gemengde dubbelspel moest dus het verschil maken. Op papier had België met de tandem Mertens/Goffin een ijzersterk duo. Dat bleek ook in de eerste set (6-1). Maar na een nederlaag in de tiebreak van set 2, verloren de Belgen ook de supertiebreak, met 10-6.



Ondanks het verlies tegen Bulgarije maakt België toch nog kans om zich als groepswinnaar te plaatsen voor de halve finales. Hiervoor moet het Griekenland met duidelijke cijfers verslaan. De Grieken hebben met Maria Sakkari (WTA-6) en Stefanos Tsitsipas (ATP-4) wel twee wereldtoppers.

clock 09:22 09 uur 22. Goffin verliest van Dimitrov, België en Bulgarije staan op 1-1. David Goffin (ATP 53) heeft in Perth het tweede duel van de Belgen tegen Bulgarije in de United Cup verloren. De 32-jarige Luikenaar moest in twee sets (6-4 en 7-5) de duimen leggen voor de Bulgaarse nummer een Grigor Dimitrov (ATP 28).



De Bulgaren brengen zo de balans opnieuw in evenwicht: 1-1. Eerder op de dag won Alison Van Uytvanck (WTA 72) het eerste duel van de Belgen. Van Uytvanck versloeg Isabella Shinikova (WTA 381) in drie sets (6-1, 3-6 en 6-3).



De overige wedstrijden in de ontmoeting tussen België en Bulgarije worden zondag afgewerkt. Dan neemt Elise Mertens (WTA 29) het op tegen Viktoriya Tomova (WTA 90) en is er de partij tussen Zizou Bergs (ATP 129) en Dimitar Kuzmanov (ATP 196). Mertens en Goffin sluiten de ontmoeting af in het gemengd dubbel tegen Tomova en Dimitrov.



Het is voor het Belgische team de eerste partij in groep A van de nieuwe United Cup. Bulgarije verloor het openingsduel met 4-1 van Griekenland, het topreekshoofd en het derde land in de poule.

clock 09:17 09 uur 17. Ook Nadal begint met nederlaag. Rafael Nadal (ATP 2) is met een valse noot aan het nieuwe tennisseizoen begonnen. De 36-jarige Spanjaard verloor zijn eerste duel in de United Cup-ontmoeting van Spanje tegen Groot-Brittannië.



Cameron Norrie (ATP 14) was in drie sets (3-6, 6-3 en 6-4) te sterk. Nadal bereidt zich tijdens de United Cup voor op de Australian Open (16-29 januari), waar hij zijn titel verdedigt.

clock 09:15 09 uur 15. Zverev verliest eerste ATP-match na zware blessure. Alexander Zverev heeft zijn comeback in Sydney niet kunnen opleuken met een overwinning. De 25-jarige Duitser verloor het eerste duel van de United Cup-ontmoeting tegen Tsjechië. Jiri Lehecka (ATP 81) haalde het in twee sets: 6-4 en 6-2.



Voor Zverev was het zijn eerste officiële match sinds hij begin juni in de halve finale van Roland Garros een scheur in drie ligamenten van zijn rechterenkel opliep. De olympische kampioen zoekt dus nog naar zijn beste vorm.



Na de nederlaag van Zverev verloor ook Jule Niemeier (WTA 65) voor Duitsland tegen Marie Bouzkova (WTA 24). Het werd 6-2 en 7-5. De Tsjechen leiden na twee duels zo met 2-0.