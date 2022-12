Coach steunt pechvogel Wout Faes: "Meestal maakt hij juiste beslissingen, nu eens niet"

Niet één, maar twee owngoals in enkele minuten tijd. Leicester-verdediger Wout Faes was gisterenavond de grote pechvogel tegen Liverpool.

Eerst zag hij de bal in doel waaien toen hij een voorzet probeerde te keren, niet veel later ging een schot van Darwin Nunez via de paal en de Rode Duivel tegen de touwen.

"Het eerste eigen doelpunt is een beslissing die je als verdediger in een wedstrijd maakt", analyseerde coach Brendan Rodgers. "Er is geen echt gevaar. De bal zou in de handen van de doelman gekomen zijn. Het is echt pech, net als het tweede doelpunt. Dit kan je niet voorzien."