De slotdag op de Kerstjumping in de Nekkerhallen in Mechelen gaat traditioneel gepaard met het hoogtepunt: de Wereldbeker jumping. Alle grote namen komen er aan de start. Uit het Belgische kamp: olympisch medaillewinnaar Pieter Devos, Jérome Guéry, Jos Verlooy en de broers Philippaerts. Kijk vanaf 15.00 u op één of hier op de livestream.