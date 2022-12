LIVE: Van den Bergh domineert Huybrechts in set één van Belgische WK-clash

clock 22:00 22 uur . Sets (best of 7) 1 2 3 4 5 6 7 Dimitri Van den Bergh 3 1 Kim Huybrechts 0 2 . Sets (best of 7) 1 2 3 4 5 6 7 Dimitri Van den Bergh

3 1









Kim Huybrechts

0 2











clock 14:08 14 uur 08. Van den Bergh reageert met een vlotte legwinst. De gemiddeldes zijn ondertussen wel aanzienlijk gezakt. Van den Bergh laat 94 optekenen, Huybrechts amper 83.

clock 14:06 14 uur 06. Met een 180 lijkt Van den Bergh op weg naar een rebreak, maar zijn dubbels laten hem in de steek. Een 85 kan hij niet opkuisen, een 41 ook niet. Huybrechts ontsnapt op dubbel 8: 2-0.

clock 14:04 14 uur 04. Huybrechts spoelt de blanco eerste set door met een snelle break in de tweede set. Op dubbel 16 veegt hij de nul weg.

clock 13:56 13 uur 56. Dominante Van den Bergh pakt set één. Het klasseverschil in set één is groot tussen Van den Bergh en Huybrechts. Die laatste kreeg geen enkele kans op een dubbel, Van den Bergh doet het met een gemiddelde van 100 voorlopig uitstekend: 3-0.

clock 13:53 13 uur 53. Zo vlot de eerste leg ging, zo moeizaam verloopt de tweede. Van den Bergh heeft maar liefst 6 pijlen nodig op een dubbel om zijn leg binnen te halen.

clock 13:51 13 uur 51. Van den Bergh begint met 11-darter! Wat een begin voor Dimitri Van den Bergh. Met een elfdarter gaat hij meteen door de worp van Huybrechts!

clock 13:48 13 uur 48. We zijn vertrokken! Van den Bergh danst de zenuwen van zich af op het podium. Het publiek lijkt meteen de kant te kiezen van "Dancing Dimi", door luidkeels zijn naam te scanderen. Huybrechts won de bull voor de wedstrijd, hij mag zo meteen aan de partij beginnen.

clock 13:45 13 uur 45. Het is zover! Mastercaller John McDonald roept de spelers naar binnen. Huybrechts mag als eerste de arena betreden.

clock 13:35 13 uur 35. Van den Bergh en Huybrechts openen zo dadelijk de eerste sessie van de dag in Alexandra Palace. Met Smith-Cullen en Van Gerwen-Van Duijvenbode staan er vandaag nog interessante wedstrijden op het programma.

clock 12:45 12 uur 45. Clayton wacht in kwartfinale. De winnaar van het Belgisch onderonsje mag zich opmaken voor een kwartfinale tegen Jonny Clayton. De Welshman troefde gisteren toptalent Josh Rock af na een spannende partij, die pas in de zevende set beslist werd. Voor Clayton is het zijn eerste kwartfinale op het WK. Het nummer 7 van de wereld deed het gisteren met een gemiddelde van 97,7 en een dubbelpercentage van 53% uitstekend. De Belgen zijn dus alvast gewaarschuwd.

clock 10:39 10 uur 39. Favoriet Van den Bergh. De favorietenrol is vanmiddag weggelegd voor Dimitri Van den Bergh. Het nummer 15 van de wereld is bezig aan een goed WK en maakte indruk in zijn eerste twee wedstrijden. Vooral zijn secure uitworpen - altijd rond de 50% - doen het beste verhopen. Huybrechts en Van den Bergh kwamen mekaar al eenmaal eerder tegen op het podium van een majortoernooi, in de kwartfinale van de World Series Finals vorig jaar. Toen was Van den Bergh met 10-8 de beste.

clock 10:39 10 uur 39. Dat we een Belgisch duel hebben in de 1/8e finales betekent heel veel voor België. Voor ons is het iets minder leuk. We hadden elkaar liever wat later in het toernooi getroffen. Kim Huybrechts.

clock 10:37 10 uur 37. Stuntman Huybrechts. Kim Huybrechts is de landgenoot die dit WK al het meeste furore maakte. "The Hurricane" stormde dinsdag voorbij Peter Wright, de uittredende wereldkampioen en het nummer 2 van de wereld. Een stunt van formaat.