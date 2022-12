LIVE om 13.40 u: Van den Bergh en Huybrechts staan voor Belgische clash in 1/8e finale WK darts

clock 10:39 10 uur 39. Favoriet Van den Bergh. De favorietenrol is vanmiddag weggelegd voor Dimitri Van den Bergh. Het nummer 15 van de wereld is bezig aan een goed WK en maakte indruk in zijn eerste twee wedstrijden. Vooral zijn secure uitworpen - altijd rond de 50% - doen het beste verhopen. Huybrechts en Van den Bergh kwamen mekaar al eenmaal eerder tegen op het podium van een majortoernooi, in de kwartfinale van de World Series Finals vorig jaar. Toen was Van den Bergh met 10-8 de beste. . Favoriet Van den Bergh De favorietenrol is vanmiddag weggelegd voor Dimitri Van den Bergh. Het nummer 15 van de wereld is bezig aan een goed WK en maakte indruk in zijn eerste twee wedstrijden. Vooral zijn secure uitworpen - altijd rond de 50% - doen het beste verhopen. Huybrechts en Van den Bergh kwamen mekaar al eenmaal eerder tegen op het podium van een majortoernooi, in de kwartfinale van de World Series Finals vorig jaar. Toen was Van den Bergh met 10-8 de beste.

Dat we een Belgisch duel hebben in de 1/8e finales betekent heel veel voor België. Voor ons is het iets minder leuk. We hadden elkaar liever wat later in het toernooi getroffen. Kim Huybrechts.

Stuntman Huybrechts. Kim Huybrechts is de landgenoot die dit WK al het meeste furore maakte. "The Hurricane" stormde dinsdag voorbij Peter Wright, de uittredende wereldkampioen en het nummer 2 van de wereld. Een stunt van formaat.