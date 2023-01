Voetbalfans nemen afscheid van Pelé in Santos-stadion: "Brazilië verliest een koning"

clock 20:54

20 uur 54. Morgen processie door de straten van Santos. Het voetbalstadion van Santos én de straten rond de arena lopen nog altijd vol met rouwende voetballiefhebbers. De wake duurt nog tot morgen. Dan wordt het lichaam van Péle door de straten van Santos gereden, langs het huis van zijn moeder Celeste. De 100-jarige vrouw is nog in leven. Daarna wordt Pelé begraven in intieme kring. .