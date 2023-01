LIVE: Kist van Pelé op veld gedragen van Vila Belmiro-stadion voor dodenwake

clock 13:56 13 uur 56.

De fans stromen toe aan het Vila Belmiro-stadion, goed voor 16.000 zitjes, om een laatste groet te brengen aan Pelé. Ondertussen werd de kist van de Braziliaanse voetballegende het veld op gedragen. Om 14 uur (Belgische tijd) begint de wake, de begrafenis staat een dag later gepland.







clock 12:23 Het is ondertussen dag in Brazilië. 12 uur 23. Het is ondertussen dag in Brazilië

clock 09:35 09 uur 35. De lijkwagen van Pelé vertrekt vanaf het ziekenhuis onder luid applaus. De lijkwagen van Pelé vertrekt vanaf het ziekenhuis onder luid applaus

clock 09:34 De lijkwagen komt aan aan het Vila Belmiro-stadion. 09 uur 34. De lijkwagen komt aan aan het Vila Belmiro-stadion

clock 09:34 Er wachten al fans voor het stadion. 09 uur 34. Er wachten al fans voor het stadion

clock 09:33 De lijkwagen vertrekt voor een processie van 80 kilometer. 09 uur 33. De lijkwagen vertrekt voor een processie van 80 kilometer

clock 09:33 09 uur 33. Braziliaanse president zal dodenwake bijwonen. De kersverse Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva woont vandaag, een dag na zijn inauguratie, de dodenwake voor voetballegende Pelé bij. De nieuwe leider van het land reist maandag volgens lokale media naar Santos, Pelé's thuisstad. Daar vindt een dodenwake van 24 uur plaats. De begrafenisstoet zal vertrekken vanuit de zakenwijk Morumbi en doorgaan tot het Vila Belmiro-stadion van Santos. Daar zal Pelé's kist op de middencirkel van het veld worden geplaatst. Het publiek kan daarbij een laatste groet brengen. Pelé vroeg zelf om in het stadion van zijn geliefde club zijn laatste eerbetoon te ontvangen. De oud-aanvaller maakte tussen 1956 en 1974 288 doelpunten in het Vila Belmiro-stadion.



De nieuwe leider van het land reist maandag volgens lokale media naar Santos, Pelé's thuisstad. Daar vindt een dodenwake van 24 uur plaats. De begrafenisstoet zal vertrekken vanuit de zakenwijk Morumbi en doorgaan tot het Vila Belmiro-stadion van Santos.



Daar zal Pelé's kist op de middencirkel van het veld worden geplaatst. Het publiek kan daarbij een laatste groet brengen. Pelé vroeg zelf om in het stadion van zijn geliefde club zijn laatste eerbetoon te ontvangen.



De oud-aanvaller maakte tussen 1956 en 1974 288 doelpunten in het Vila Belmiro-stadion.

clock 09:30 09 uur 30. FIFA-vlaggen halfstok, in Spanje en Frankrijk minuut stilte. Op het FIFA-complex in Zürich zijn de vlaggen van alle aangesloten landen en de continentale federaties halfstok gehangen, ter ere van Pelé. In de Spaanse voetbalcompetitie zal bij alle wedstrijden voor de aftrap een minuut stilte gehouden worden vanwege de dood van het Braziliaanse icoon. Dat gebeurde donderdag al bij Atlético Madrid-Elche en wordt ook gedaan bij de komende wedstrijden in deze speeldag. In Frankrijk werd donderdag voorafgaand aan het duel tussen Olympique Marseille en Toulouse met een minuut applaus een eerbetoon gebracht aan Pelé. Het beroemde Christusbeeld op de berg Corcovado in Rio de Janeiro werd verlicht in de kleuren geel en groen, de kleuren van de Braziliaanse vlag.

clock 08:26 08 uur 26. Details over afscheid. Stilaan raken meer details bekend over het afscheid. De uitvaartplechtigheid op dinsdag zal in intieme kring zijn. Het publiek krijgt maandag een groot afscheid. Het lichaam van Pelé zal maandagochtend overgebracht worden van het ziekenhuis in Sao Paulo naar het Urbano Caldeira stadion in Santos. In de middencirkel zal zijn kist staan. De wake die het publiek de mogelijkheid geeft om het lichaam te groeten gaat maandag van start om 14 uur onze tijd en zal 24 uren duren. Vervolgens zal er een processie zijn door de straten van Santos die zal passeren langs het huis van zijn 100-jarige, nog levende, moeder: Dona Celeste.

clock 07:26 07 uur 26. 3 dagen rouw in Brazilië. Brazilië wordt voor het eerst in 82 jaar wakker zonder zijn 'koning'. Vandaag is de eerste van drie dagen officiële rouw. Dat heeft de Braziliaanse president Bolsonaro kort na het overlijden van Pelé beslist.

clock 23:24 23 uur 24. Maandag dodenwake, dinsdag begrafenis in Santos. De overleden Braziliaanse voetballegende Pelé wordt maandag met een dodenwake herdacht in het stadion van Santos FC, de club waar hij bijna heel zijn carrière speelde. Zijn stoffelijk overschot wordt de dag erna begraven.

clock 23:24 Wembley kleurt geel-groen ter ere van Pelé:. 23 uur 24. Wembley kleurt geel-groen ter ere van Pelé:

clock 22:35 Aan het ziekenhuis in Sao Paolo waar Pelé stierf, troepen mensen samen als eerbetoon:. 22 uur 35. Aan het ziekenhuis in Sao Paolo waar Pelé stierf, troepen mensen samen als eerbetoon:

clock 22:05 22 uur 05. Minuut stilte bij Atlético Madrid en Marseille. In het Metropolitano werd een halfuurtje geleden een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Pelé. Ook in Marseille was er een pakkende minuut applaus. Vermoedelijk zal voor heel wat voetbalwedstrijden een eerbetoon volgen voor de Braziliaan.