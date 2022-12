LIVE: Eerste van drie dagen rouw, maandag publieke ceremonie, dinsdag volgt begrafenis

clock 07:26 07 uur 26. 3 dagen rouw in Brazilië. Brazilië wordt voor het eerst in 82 jaar wakker zonder zijn 'koning'. Vandaag is de eerste van drie dagen officiële rouw. Dat heeft de Braziliaanse president Bolsonaro kort na het overlijden van Pelé beslist. . 3 dagen rouw in Brazilië Brazilië wordt voor het eerst in 82 jaar wakker zonder zijn 'koning'. Vandaag is de eerste van drie dagen officiële rouw. Dat heeft de Braziliaanse president Bolsonaro kort na het overlijden van Pelé beslist.

clock 30-12-2022 30-12-2022.

clock 23:24 23 uur 24. Maandag dodenwake, dinsdag begrafenis in Santos. De overleden Braziliaanse voetballegende Pelé wordt maandag met een dodenwake herdacht in het stadion van Santos FC, de club waar hij bijna heel zijn carrière speelde. Zijn stoffelijk overschot wordt de dag erna begraven.

clock 23:24 Wembley kleurt geel-groen ter ere van Pelé:. 23 uur 24. Wembley kleurt geel-groen ter ere van Pelé:

clock 22:35 Aan het ziekenhuis in Sao Paolo waar Pelé stierf, troepen mensen samen als eerbetoon:. 22 uur 35. Aan het ziekenhuis in Sao Paolo waar Pelé stierf, troepen mensen samen als eerbetoon:

clock 22:05 22 uur 05. Minuut stilte bij Atlético Madrid en Marseille. In het Metropolitano werd een halfuurtje geleden een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Pelé. Ook in Marseille was er een pakkende minuut applaus. Vermoedelijk zal voor heel wat voetbalwedstrijden een eerbetoon volgen voor de Braziliaan.

clock 22:04 22 uur 04.

clock 21:34 21 uur 34. Ik ga Pelé me vooral herinneren als de man die mij de Gouden Schoen gaf. Ik was heel verrast dat hij me de trofee overhandigde. Achteraf besefte ik pas dat ik een knuffel had gekregen van een van de allergrootsten op aarde. Wesley Sonck.

clock 21:33 21 uur 33. Sonck: "Pelé stak er met kop en schouders bovenuit". "Jammer genoeg heb ik Pelé nooit live zien spelen", reageert Wesley Sonck op het nieuws. De voormalige Gouden Schoen kreeg die trofee overhandigd door de Braziliaanse voetbalster. "Maar waar je wel zeker van mag zijn, is dat hij er in zijn tijd met kop en schouders bovenuit stak. Hij was gracieus en had een sublieme balbehandeling. Dat zijn dingen die je als kind onthoudt."

"Maar waar je wel zeker van mag zijn, is dat hij er in zijn tijd met kop en schouders bovenuit stak. Hij was gracieus en had een sublieme balbehandeling. Dat zijn dingen die je als kind onthoudt."

clock 21:32 21 uur 32. Wesley Sonck kreeg de Gouden Schoen overhandigd van Pelé.

clock 21:30 21 uur 30. Christus verlicht in Rio. Het historische monument van Christus in Rio de Janeiro zal de hele nacht, vanaf donderdag 18 uur lokale tijd, groen en geel worden verlicht ter ere van Pelé.

clock 21:29 21 uur 29.

clock 21:29 21 uur 29.

clock 21:26 21 uur 26. Familie van Pelé wil dat Santos nummer 10-shirt opbergt. De grootste Braziliaanse voetballer aller tijden maakte in clubverband furore bij Santos. Daar droeg Pelé steevast het nummer 10, als sterspeler. De familie van de overleden superster zou naar verluidt aan Santos vragen of ze het nummer willen schrappen.

clock 21:26 21 uur 26.

