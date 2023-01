FIFA-baas Infantino zorgt voor ongenoegen met selfie tijdens wake voor Pele

14 uur 36. Braziliaanse president Lula troost familie van Pelé. De kersverse Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva heeft dinsdagochtend (plaatselijke tijd) in het stadion van voetbalclub Santos een laatste groet gebracht aan de overleden voetballegende Pelé. Lula betuigde ook zijn medeleven aan Marcia Aoki, Pelé's weduwe. Volgens Globo TV daagden er in totaal 150.000 mensen op om Pelé te groeten. Intussen is de dodenwake afgelopen. Aansluitend is er nog een processie doorheen de straten van zijn geliefde Santos. De stoet passeert dan ook aan de woning van Dona Celeste, de moeder van Pelé die op de openingsdag van het WK voetbal nog haar honderdste verjaardag vierde. Nadien gaat het naar de begraafplaats Memorial Necrópole Ecumênica. .

11 uur 12. Meer dan 27.000 mensen om middernacht onze tijd. Duizenden Brazilianen hebben in het stadion van Santos al een laatste groet gebracht aan de vorige week overleden voetballegende Pelé. Maandagavond omstreeks middernacht (Belgische tijd) waren er meer dan 27.000 mensen gepasseerd in het Urbano Caldeiro-stadion van Santos, in de wijk Vila Belmiro, waar de dodenwake in de namiddag van start was gegaan. Voor de poorten van het stadion stond een kilometerslange wachtrij. In het stadion werd de kist met daarin het lichaam van 'O Rei' op de middencirkel van het veld geplaatst. Pelé had zelf gevraagd om in het stadion van zijn geliefde club zijn laatste eerbetoon te ontvangen. De oud-aanvaller maakte tussen 1956 en 1974 288 doelpunten in het Vila Belmiro-stadion. De dodenwake zal in totaal 24 uur duren. Aansluitend is er nog een processie doorheen de straten van zijn geliefde Santos. De stoet passeert dan ook aan de woning van Dona Celeste, de moeder van Pelé die op de openingsdag van het WK voetbal nog haar 100e verjaardag vierde. Nadien gaat het naar de begraafplaats Memorial Necrópole Ecumênica. .