"Wat een verdriet" en "afscheid van dé voetbalkoning": vedetten reageren op overlijden Pelé

Neymar: "Voor Pelé was 10 gewoon een getal. Die zin heb ik ergens gelezen op een gegeven moment in mijn leven. Maar deze zin is onvolledig. Pelé heeft het voetbal veranderd."

"Hij veranderde het in kunst, in entertainment. Hij gaf een stem aan de armen, de zwarten en vooral: hij zette Brazilië op de kaart. Voetbal en Brazilië hebben hun status verhoogd dankzij de koning! Hij is weg, maar zijn magie blijft. Pelé is voor altijd!"