Wintertransfers in België: OH Leuven leent Holzhauser uit aan Duitse derdeklasser

11 uur 36. Holzhauser trekt naar Duitse derdeklasser. Raphael Holzhauser doet het seizoen uit bij 1860 München. De Duitse derdeklasser huurt de middenvelder tot het einde van het seizoen. Holzhauser werd door OHL vorige zomer weggeplukt bij Beerschot, waar hij vooral in zijn 1e seizoen grote sier maakte en zelfs bijna de Gouden Schoen won. Maar sindsdien is het mondjesmaat bergaf gegaan voor de Oostenrijker, die zich ook bij OHL niet in de ploeg kon voetballen. In 14 competitiewedstrijden, veelal als invaller, was Holzhauser goed voor 1 goal en 4 assists. Bij 1860 München komt de Oostenrijker terecht bij de huidige nummer 6 in de Duitse 3e klasse. In principe keert hij komende zomer terug naar Leuven. Holzhauser heeft bij OHL nog een contract tot medio 2024. .