Wintertransfers in België: Lennart Mertens keert na half seizoen al terug naar Deinze

Lennart Mertens keert al terug naar Deinze. Lennart Mertens gaat opnieuw de kleuren van KMSK Deinze dragen. De 30-jarige aanvaller keert terug naar de club die hij vorige zomer verliet voor Club NXT.



Mertens speelde tussen 2016 en 2022 voor Deinze, maakte er 83 punten en was 6 seizoenen topschutter van de club.



Sinds vorige zomer voetbalde hij voor Club NXT, reeksgenoot van de nummer 8 uit de Challenger Pro League. In het Brugse shirt maakte hij 5 goals in 17 competitieduels, maar nu keert hij dus terug. Bij Deinze ondertekende hij een contract tot 30 juni 2026.



"We zijn erg blij om Lennart weer te verwelkomen in Deinze. Het is een leider op het veld en we zijn er 100% van overtuigd dat hij het team zal helpen groeien", klinkt het bij Deinze.



"Het is een volgende stap in ons project: Deinze naar de top van het klassement brengen en op middellange termijn vechten voor promotie naar 1A."

Holzhauser trekt naar Duitse derdeklasser. Raphael Holzhauser doet het seizoen uit bij 1860 München. De Duitse derdeklasser huurt de middenvelder tot het einde van het seizoen.



Holzhauser werd door OHL vorige zomer weggeplukt bij Beerschot, waar hij vooral in zijn 1e seizoen grote sier maakte en zelfs bijna de Gouden Schoen won.



Maar sindsdien is het mondjesmaat bergaf gegaan voor de Oostenrijker, die zich ook bij OHL niet in de ploeg kon voetballen. In 14 competitiewedstrijden, veelal als invaller, was Holzhauser goed voor 1 goal en 4 assists.



Bij 1860 München komt de Oostenrijker terecht bij de huidige nummer 6 in de Duitse 3e klasse. In principe keert hij komende zomer terug naar Leuven. Holzhauser heeft bij OHL nog een contract tot medio 2024.

Akbunar verlaat Westerlo. Halil Akbunar heeft Westerlo, waarvoor hij 15 matchen heeft gespeeld, om familiale redenen verlaten. Eyüpspor uit de Turkse tweede klasse vangt hem de komende 3,5 jaar op. Akbunar was bij Westerlo goed voor 3 goals en 4 assists.

Deinze trekt Japanse middenvelder aan. De Japanner Yuta Miyamato maakt de overstap van Urawa Red Diamonds naar Deinze op huurbasis. De 23-jarige middenvelder trainde in november 2 weken mee en kon overtuigen.



De controlerende middenvelder speelde vorig seizoen 22 duels voor Urawa. Deinze is de 8e in de Challenger Pro League.

Nigeriaanse spits voor Genk. Racing Genk heeft bij Slavia Praag de 22-jarige Nigeriaanse spits Yira Sor losgeweekt. Sor tekende een contract tot 2027. "Door de combinatie van zijn snelheid en techniek is hij een gesel voor elke defensie en zijn dynamische spelstijl geeft onze kern nog meer aanvallende mogelijkheden", schrijft Genk op zijn website.

Sor heeft ondanks zijn jonge leeftijd al behoorlijk wat adelbrieven. Zo scoorde hij vorig seizoen 6 keer in de Conference League, waaronder een goal in de kwartfinales tegen Feyenoord.