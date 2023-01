Wintertransfers in België: Gent verliest Hanche-Olsen, 1B-topschutter Rocha verlaat Lierse

clock 16:23 16 uur 23. Lierse ziet zijn topschutter vertrekken. Leonardo Rocha trekt de deur bij Lierse achter zich dicht. De 25-jarige spits, dit seizoen al goed voor 12 doelpunten in de Challenger Pro League, trekt naar de Poolse eersteklasser Radomiak Radom, de huidige nummer 10 in de Ekstraklasa. Hij tekent er voor 3,5 jaar. "De opstapclausule opgenomen in het nog lopende contract werd deze namiddag gelicht. Tijdens de onderhandelingen met Rocha werd deze opstapclausule afgesproken", reageert Lierse op de clubwebsite. "Onze club komt zo haar gemaakte afspraken na en wil Rocha bedanken voor zijn inzet en professionaliteit." . Lierse ziet zijn topschutter vertrekken Leonardo Rocha trekt de deur bij Lierse achter zich dicht. De 25-jarige spits, dit seizoen al goed voor 12 doelpunten in de Challenger Pro League, trekt naar de Poolse eersteklasser Radomiak Radom, de huidige nummer 10 in de Ekstraklasa. Hij tekent er voor 3,5 jaar. "De opstapclausule opgenomen in het nog lopende contract werd deze namiddag gelicht. Tijdens de onderhandelingen met Rocha werd deze opstapclausule afgesproken", reageert Lierse op de clubwebsite. "Onze club komt zo haar gemaakte afspraken na en wil Rocha bedanken voor zijn inzet en professionaliteit."

clock 16:22 16 uur 22. Leonardo Rocha

clock 12:41 12 uur 41. Het was mijn doel en droom om in de Bundesliga te spelen. Mainz is een perfecte stap voor mij, de club heeft alles wat voetbal voor mij is: een hoge intensiteit in het eigen spel en een passionele omgang met de fans. Dit zijn spannende en plezante tijden. Andreas Hanche-Olsen. Het was mijn doel en droom om in de Bundesliga te spelen. Mainz is een perfecte stap voor mij, de club heeft alles wat voetbal voor mij is: een hoge intensiteit in het eigen spel en een passionele omgang met de fans. Dit zijn spannende en plezante tijden Andreas Hanche-Olsen

clock 12:02 12 uur 02. Gent ziet Hanche-Olsen naar Mainz verkassen. Andreas Hanche-Olsen verlaat AA Gent en trekt naar de Duitse eersteklasser Mainz. De 25-jarige Noor streek in oktober 2020 neer in de Ghelamco Arena. Hij kwam in totaal tot 107 officiële wedstrijden voor Gent. Vorig seizoen pakte hij met Gent zijn eerste trofee, de Beker van België. Hanche-Olsen is ook Noors international en 14 veertien caps. Mainz staat na 15 speeldagen 10e in de Bundesliga, met 19 punten. De club van coach Bo Svensson en aanvaller Marcus Ingvartsen (ex-Racing Genk) hervat de competitie op 21 januari met een verplaatsing naar Stuttgart. . Gent ziet Hanche-Olsen naar Mainz verkassen Andreas Hanche-Olsen verlaat AA Gent en trekt naar de Duitse eersteklasser Mainz. De 25-jarige Noor streek in oktober 2020 neer in de Ghelamco Arena. Hij kwam in totaal tot 107 officiële wedstrijden voor Gent. Vorig seizoen pakte hij met Gent zijn eerste trofee, de Beker van België. Hanche-Olsen is ook Noors international en 14 veertien caps.



Mainz staat na 15 speeldagen 10e in de Bundesliga, met 19 punten. De club van coach Bo Svensson en aanvaller Marcus Ingvartsen (ex-Racing Genk) hervat de competitie op 21 januari met een verplaatsing naar Stuttgart.

clock 12:01 12 uur 01.

clock 12:00 12 uur .

clock 11:59 11 uur 59. Marciano Aziz verlaat Eupen voor IJslandse club Kopavogs. Eupen en de IJslandse eersteklasser HK Kopavogs hebben de transfer van Marciano Aziz meegedeeld. De jeugdspeler van Eupen werd afgelopen zomer al 2 maanden uitgeleend aan Afturelding, een tweedeklasser in IJsland. Daar maakte de aanvallende middenvelder indruk met 10 goals in evenveel wedstrijden. Het onlangs gepromoveerde Kopavogs merkte zijn prestaties op en haalde de 21-jarige Aziz binnen. Eupen verhuurde hem vorig seizoen ook al aan de Nederlandse tweedeklasser MVV. Bij de Oostkantonners kwam Aziz niet voor in de plannen van hoofdcoach Edward Still. . Marciano Aziz verlaat Eupen voor IJslandse club Kopavogs Eupen en de IJslandse eersteklasser HK Kopavogs hebben de transfer van Marciano Aziz meegedeeld. De jeugdspeler van Eupen werd afgelopen zomer al 2 maanden uitgeleend aan Afturelding, een tweedeklasser in IJsland.



Daar maakte de aanvallende middenvelder indruk met 10 goals in evenveel wedstrijden. Het onlangs gepromoveerde Kopavogs merkte zijn prestaties op en haalde de 21-jarige Aziz binnen.



Eupen verhuurde hem vorig seizoen ook al aan de Nederlandse tweedeklasser MVV. Bij de Oostkantonners kwam Aziz niet voor in de plannen van hoofdcoach Edward Still.

clock 13-01-2023 13-01-2023.

clock 17:50 17 uur 50. Eupen haalt jonge verdediger uit Frankrijk. Eupen heeft de Guinees Ibrahim Diakité aangetrokken. De 19-jarige verdediger wordt tot het einde van het seizoen geleend van de Franse eersteklasser Stade Reims. Eupen omschrijft de aanwinst als "een polyvalente verdediger die zich zowel op rechts als centraal in zijn sas voelt". Dit seizoen stond zijn teller op drie wedstrijden bij het team van Thomas Foket. In september 2022 debuteerde Diakité bij de Guinese nationale ploeg tijdens een oefenmatch tegen Ivoorkust. Zijn enige cap tot dusver. . Eupen haalt jonge verdediger uit Frankrijk Eupen heeft de Guinees Ibrahim Diakité aangetrokken. De 19-jarige verdediger wordt tot het einde van het seizoen geleend van de Franse eersteklasser Stade Reims.

Eupen omschrijft de aanwinst als "een polyvalente verdediger die zich zowel op rechts als centraal in zijn sas voelt". Dit seizoen stond zijn teller op drie wedstrijden bij het team van Thomas Foket. In september 2022 debuteerde Diakité bij de Guinese nationale ploeg tijdens een oefenmatch tegen Ivoorkust. Zijn enige cap tot dusver.

clock 12:49 12 uur 49.

clock 11:53 11 uur 53. Lennart Mertens keert al terug naar Deinze. Lennart Mertens gaat opnieuw de kleuren van KMSK Deinze dragen. De 30-jarige aanvaller keert terug naar de club die hij vorige zomer verliet voor Club NXT. Mertens speelde tussen 2016 en 2022 voor Deinze, maakte er 83 punten en was 6 seizoenen topschutter van de club. Sinds vorige zomer voetbalde hij voor Club NXT, reeksgenoot van de nummer 8 uit de Challenger Pro League. In het Brugse shirt maakte hij 5 goals in 17 competitieduels, maar nu keert hij dus terug. Bij Deinze ondertekende hij een contract tot 30 juni 2026. "We zijn erg blij om Lennart weer te verwelkomen in Deinze. Het is een leider op het veld en we zijn er 100% van overtuigd dat hij het team zal helpen groeien", klinkt het bij Deinze. "Het is een volgende stap in ons project: Deinze naar de top van het klassement brengen en op middellange termijn vechten voor promotie naar 1A." . Lennart Mertens keert al terug naar Deinze Lennart Mertens gaat opnieuw de kleuren van KMSK Deinze dragen. De 30-jarige aanvaller keert terug naar de club die hij vorige zomer verliet voor Club NXT.



Mertens speelde tussen 2016 en 2022 voor Deinze, maakte er 83 punten en was 6 seizoenen topschutter van de club.



Sinds vorige zomer voetbalde hij voor Club NXT, reeksgenoot van de nummer 8 uit de Challenger Pro League. In het Brugse shirt maakte hij 5 goals in 17 competitieduels, maar nu keert hij dus terug. Bij Deinze ondertekende hij een contract tot 30 juni 2026.



"We zijn erg blij om Lennart weer te verwelkomen in Deinze. Het is een leider op het veld en we zijn er 100% van overtuigd dat hij het team zal helpen groeien", klinkt het bij Deinze.



"Het is een volgende stap in ons project: Deinze naar de top van het klassement brengen en op middellange termijn vechten voor promotie naar 1A."

clock 11:41 11 uur 41.

clock 12-01-2023 12-01-2023.

clock 11:36 11 uur 36. Holzhauser trekt naar Duitse derdeklasser. Raphael Holzhauser doet het seizoen uit bij 1860 München. De Duitse derdeklasser huurt de middenvelder tot het einde van het seizoen. Holzhauser werd door OHL vorige zomer weggeplukt bij Beerschot, waar hij vooral in zijn 1e seizoen grote sier maakte en zelfs bijna de Gouden Schoen won. Maar sindsdien is het mondjesmaat bergaf gegaan voor de Oostenrijker, die zich ook bij OHL niet in de ploeg kon voetballen. In 14 competitiewedstrijden, veelal als invaller, was Holzhauser goed voor 1 goal en 4 assists. Bij 1860 München komt de Oostenrijker terecht bij de huidige nummer 6 in de Duitse 3e klasse. In principe keert hij komende zomer terug naar Leuven. Holzhauser heeft bij OHL nog een contract tot medio 2024. . Holzhauser trekt naar Duitse derdeklasser Raphael Holzhauser doet het seizoen uit bij 1860 München. De Duitse derdeklasser huurt de middenvelder tot het einde van het seizoen.



Holzhauser werd door OHL vorige zomer weggeplukt bij Beerschot, waar hij vooral in zijn 1e seizoen grote sier maakte en zelfs bijna de Gouden Schoen won.



Maar sindsdien is het mondjesmaat bergaf gegaan voor de Oostenrijker, die zich ook bij OHL niet in de ploeg kon voetballen. In 14 competitiewedstrijden, veelal als invaller, was Holzhauser goed voor 1 goal en 4 assists.



Bij 1860 München komt de Oostenrijker terecht bij de huidige nummer 6 in de Duitse 3e klasse. In principe keert hij komende zomer terug naar Leuven. Holzhauser heeft bij OHL nog een contract tot medio 2024.

clock 11:35 11 uur 35.

clock 11-01-2023 11-01-2023.

clock 16:21 16 uur 21. Akbunar verlaat Westerlo. Halil Akbunar heeft Westerlo, waarvoor hij 15 matchen heeft gespeeld, om familiale redenen verlaten. Eyüpspor uit de Turkse tweede klasse vangt hem de komende 3,5 jaar op. Akbunar was bij Westerlo goed voor 3 goals en 4 assists. . Akbunar verlaat Westerlo Halil Akbunar heeft Westerlo, waarvoor hij 15 matchen heeft gespeeld, om familiale redenen verlaten. Eyüpspor uit de Turkse tweede klasse vangt hem de komende 3,5 jaar op. Akbunar was bij Westerlo goed voor 3 goals en 4 assists.

clock 16:19 16 uur 19.

clock 12:43 12 uur 43. Deinze trekt Japanse middenvelder aan. De Japanner Yuta Miyamato maakt de overstap van Urawa Red Diamonds naar Deinze op huurbasis. De 23-jarige middenvelder trainde in november 2 weken mee en kon overtuigen. De controlerende middenvelder speelde vorig seizoen 22 duels voor Urawa. Deinze is de 8e in de Challenger Pro League. . Deinze trekt Japanse middenvelder aan De Japanner Yuta Miyamato maakt de overstap van Urawa Red Diamonds naar Deinze op huurbasis. De 23-jarige middenvelder trainde in november 2 weken mee en kon overtuigen.



De controlerende middenvelder speelde vorig seizoen 22 duels voor Urawa. Deinze is de 8e in de Challenger Pro League.

clock 12:43 12 uur 43.

clock 10-01-2023 10-01-2023.

clock 19:48 19 uur 48. Peyre naar Saudi-Arabië. Bij KV Mechelen is het contract van verdediger Thibaut Peyre in onderling overleg ontbonden. De dertigjarige Fransman kan zo transfervrij vertrekken naar het Saudische Al-Batin FC, waar hij een contract voor anderhalf jaar ondertekende. Peyre kwam bijna vier jaar uit voor Malinwa, dat hem destijds overnam van Union Sint-Gillis. "Hij speelde in datzelfde seizoen een belangrijke rol in de promotie naar 1A en de winst van de Beker van België. In totaal kwam hij aan 110 optredens", klinkt het in de mededeling. "Uit respect voor wat Peyre heeft betekend voor onze club is beslist om in te stemmen met de wens van de speler." . Peyre naar Saudi-Arabië Bij KV Mechelen is het contract van verdediger Thibaut Peyre in onderling overleg ontbonden. De dertigjarige Fransman kan zo transfervrij vertrekken naar het Saudische Al-Batin FC, waar hij een contract voor anderhalf jaar ondertekende. Peyre kwam bijna vier jaar uit voor Malinwa, dat hem destijds overnam van Union Sint-Gillis. "Hij speelde in datzelfde seizoen een belangrijke rol in de promotie naar 1A en de winst van de Beker van België. In totaal kwam hij aan 110 optredens", klinkt het in de mededeling. "Uit respect voor wat Peyre heeft betekend voor onze club is beslist om in te stemmen met de wens van de speler."

clock 12:55 12 uur 55. Jupiler Pro League Wintertransfers JPL: Vormer en Brüls moeten Zulte Waregem helpen

clock 07-01-2023 07-01-2023.