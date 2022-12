Wintertransfers in België: Genk haalt Nigeriaanse aanvaller in Praag

clock 18:04

18 uur 04. Nigeriaanse spits voor Genk. Racing Genk heeft bij Slavia Praag de 22-jarige Nigeriaanse spits Yira Sor losgeweekt. Sor tekende een contract to 2027. "Door de combinatie van zijn snelheid en techniek is hij een gesel voor elke defensie en zijn dynamische spelstijl geeft onze kern nog meer aanvallende mogelijkheden", schrijft Genk op zijn website. Sor heeft ondanks zijn jonge leeftijd al behoorlijk wat adelbrieven. Zo scoorde hij vorig seizoen 6 keer in de Conference League, waaronder een goal in de kwartfinales tegen Feyenoord. .