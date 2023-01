Wintertransfers in België: de kogel is bijna door de Kerk: opnieuw Nederlander op weg naar Antwerp

Wat al even in de lucht hing, is vandaag officieel bevestigd. Toptalent Noah Mbamba kiest voor de overstap naar de Bundesliga. De 18-jarige middenvelder gaat aan de slag bij Bayer Leverkusen, de nummer 12 in Duitsland. Leverkusen was eerder dit seizoen de tegenstander van Club Brugge in de Champions League.





Mbamba kwam in totaal 25 keer in actie bij het eerste elftal, maar vooral bij de belfoftenploeg - Club NXT - toonde hij zijn klasse. Dit seizoen was hij al goed voor 3 goals en 1 assist in 9 optredens in de Challenger Pro League.