Hij blijft de allerbeste: Magnus Carlsen is voor de 4e keer wereldkampioen rapidschaak

In het rapidschaak krijgt elke speler maar 15 minuten om al zijn zetten af te werken, wat ervoor zorgt dat de schakers zich iets meer door hun intuïtie moeten laten leiden dan in het veel langere klassieke werk.



Magnus Carlsen bewees al ten overvloede dat hij in dat klassieke werk misschien wel de beste aller tijden is. Zozeer zelfs dat hij geen zin meer heeft om zijn titel te verdedigen en die dus volgend jaar zal opgeven.

Maar ook in het rapidschaak is Carlsen ijzersterk. Aan het WK in Almaty, in Kazachstan, namen een kleine 200 spelers deel. Hierbij ook de gecontesteerde Hans Niemann, die door Carlsen openlijk van bedrog is beschuldigd.



Niemann eist via de rechter een schadevergoeding van 100 miljoen dollar van Carlsen. Die laatste heeft gezworen nooit meer tegen de jonge Amerikaan te willen spelen. Maar potentieel konden ze op het WK rapidschaak dus wel tegen elkaar uitkomen.



Gelukkig voor de organisatoren - en zeker voor Carlsen - kwam het uiteindelijk nooit tot een confrontatie. Carlsen bleef voortdurend aan de beste tafels zitten, Niemann geraakte in het laddersysteem (waarbij je klimt en daalt bij winst of verlies) nooit zo hoog dat hij zijn nemesis kon bedreigen.