Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts: leerling en leermeester zijn straks rivalen op WK darts

Met Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts staan vandaag de twee vaandeldragers van het Belgische darts tegenover elkaar in de achtste finale van het WK. Beide heren delen een lange geschiedenis, maar op het podium van Alexandra Palace zal straks de vriendschap even opzij worden geschoven. Een dubbelportret.

Een nieuwe topper vult de leemte

Het is 30 december 2011. Darts heet in België nog gewoon vogelpik. Enkel aan de muren van de lokale kroeg of tussen de prijzen van het schietkraam op de kermis kan je een dartsbord aantreffen.

Toch staat er die dag een Belg in de kwartfinale op het wereldkampioenschap darts. Kim Huybrechts, een talent van 26 dat nog maar net komt piepen op het hoogste niveau, kijkt de Engelsman Andy Hamilton in de ogen. Huybrechts verliest de partij, maar "The Hurricane" geeft wel zijn visitekaartje af op het allergrootste podium. Voor het eerst in jaren kan een Belg zo nog eens gensters slaan in de dartssport. In de jaren 90 hadden spelers als Erik Clarys en Leo Laurens - ver buiten de schijnwerpers - nog voor successen gezorgd, maar sindsdien volgde de grote leemte. Tot Huybrechts het darts in ons land reanimeert. De Belg - die de sport met de paplepel meekreeg in het café van zijn ouders - groeit razendsnel door tot de wereldtop. In 2012 bekampt hij de legendarische Phil Taylor in finale van de Players Championships, een majortoernooi. Taylor blijkt te sterk, maar voor Huybrechts ligt een grote toekomst in het verschiet.

Huybrechts schoot tien jaar geleden als een komeet naar de dartstop.

Huybrechts neemt een jong talent onder zijn vleugels

In de jaren die volgen blijft Huybrechts een stabiele topper met een vaste stek in de top zestien van de wereldranking. Grote toernooizeges blijven uit, maar hij wordt wel tweemaal uitgenodigd voor de prestigieuze Premier League, een lucratief competitieformat voor de tien beste spelers ter wereld. Sportief en financieel loopt alles gesmeerd. Ondertussen droomt ook een andere Belg van de grote podia. Dimitri Van den Bergh, een ruw talent, heeft zich enkele jaren eerder laten opmerken in de Antwerpse jeugdcategorieën. Al snel komt hij ook over de vloer in het dartscafé van de familie Huybrechts op het Sint-Jansplein.

Als jonge tiener sluit Van den Bergh zich aan bij het lokaal jeugdteam genoemd naar Ludo, vader Huybrechts. Zoon Kim ziet het talent van Van den Bergh en neemt de jonge darter onder zijn vleugels. Met de "Ludo's" traint Van den Bergh uren en uren, mentor Huybrechts leert hem de kneepjes van het vak. Maar terwijl Van den Bergh aan de weg omhoog timmert, stokt de motor bij Huybrechts. Het verlies van zijn moeder in 2017, vijf jaar nadat hij ook zijn vader al moest afgeven, valt hem heel zwaar. De Belgische nummer één in het darts krijgt te kampen met een depressie. De eenzame ster aan het dartsfirmament in ons land taant, "The Hurricane" lijkt uitgestormd.

De jonge Dimitri Van den Bergh blijkt een groeibriljant.

Dancing Dimi zorgt voor dartsgekte

Ondertussen gaat het Van den Bergh wel voor de wind. Op zijn 21e verovert hij als beste jongere op de jeugdranking zijn tourkaart in de PDC. Van den Bergh kan zich op het hoogste dartsniveau verder gaan ontwikkelen. Dat doet hij met rasse schreden. Bij zijn WK-debuut in 2016 stuurt de onervaren Van den Bergh meteen het nummer 9 van de wereld, Ian White, naar huis. Van den Bergh gooit hoge ogen in de dartswereld. Een jaar later bevestigt hij zijn status van toptalent, door het wereldjeugdkampioenschap te winnen. De trein is vertrokken. Van den Bergh doet er in 2018 nog een WK-titel bij de jeugd bij, maar schittert ook opnieuw op het elite-WK. Na een fantastische run strandt hij in de kwartfinale tegen de latere wereldkampioen Rob Cross. Van den Bergh wordt de volgende Belgische wereldtopper in de rij en neemt de scepter over van Huybrechts. In 2020 wint "Dancing Dimi" - een verwijzing naar zijn kenmerkende dansjes voor een wedstrijd - als eerste Belg ooit een majortoernooi: het World Matchplay. De successen van Van den Bergh zorgen voor een ongeziene dartsgekte in België, de sport leeft als nooit tevoren.

Ploegmaats worden rivalen