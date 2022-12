WK darts: Dimitri Van den Bergh treft vanmiddag de Pool Ratajski

clock 12:10

12 uur 10. Van den Bergh heeft de cijfers mee. Krzysztof Ratajski rekende in de vorige ronde af met de Nederlander Danny Jansen. De Pool won met 3-1, maar echt imponeren deed hij niet. Dimitri Van den Bergh nam het in het verleden al 14 keer op tegen Ratajski, de nummer 18 van de wereld. Onze landgenoot won 9 keer. In 4 ontmoetingen dit jaar hielden de twee elkaar in balans. .