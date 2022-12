LIVE WK darts: Klopt Huybrechts titelverdediger Wright op weg naar clash met Dancing Dimi?

In het publiek zijn de Belgische vlaggen talrijk aanwezig. Schreeuwen ze Huybrechts naar de volgende ronde?

22 uur 45. In het publiek zijn de Belgische vlaggen talrijk aanwezig. Schreeuwen ze Huybrechts naar de volgende ronde? .

22 uur 42. Het was leuk om Kerst te kunnen vieren thuis bij de kinderen en ze hun cadeautjes te zien openen. Kim Huybrechts bij VTM.

22 uur 23. Price werkt wedstrijd tegen Van Barneveld af. Gerwyn Price speelt op dit moment tegen Van Barneveld. "The Iceman" staat 3 sets tegen 0 voor. Als hij de partij afrondt, betreedt onze landgenoot het podium. .

clock 19:01

19 uur 01. Belgische 1/8e finales? Kim Huybrechts treft om 22.30 uur titelverdediger Peter Wright op het WK darts. Wanneer onze landgenoot erin slaagt om Wright opzij te zetten komt hij in de 1/8e finales zijn maatje Dimitri Van den Bergh tegen. Dancing Dimi slaagde er eerder op de dag al in om de Pool Ratajski met 4-1-cijfers over zijn knie te leggen. .