LIVE WK darts: Klopt Huybrechts titelverdediger Wright (22.30 uur) op weg naar clash met Dancing Dimi?

19 uur 01. Belgische 1/8e finales? Kim Huybrechts treft om 22.30 uur titelverdediger Peter Wright op het WK darts. Wanneer onze landgenoot erin slaagt om Wright opzij te zetten komt hij in de 1/8e finales zijn maatje Dimitri Van den Bergh tegen. Dancing Dimi slaagde er eerder op de dag al in om de Pool Ratajski met 4-1-cijfers over zijn knie te leggen. .