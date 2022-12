Kim Huybrechts pakt uit met stunt van het WK en klopt titelhouder Wright, nu wacht Van den Bergh

clock 23:54 23 uur 54. Ik heb de naam Peter Wright geklopt, maar niet de persoon wie hij normaal is. Daarmee doe ik mijn eigen prestatie geen oneer aan, want ik zag mijn kans en greep die ook. Kim Huybrechts. Ik heb de naam Peter Wright geklopt, maar niet de persoon wie hij normaal is. Daarmee doe ik mijn eigen prestatie geen oneer aan, want ik zag mijn kans en greep die ook. Kim Huybrechts

clock 23:50 23 uur 50.

clock 28-12-2022 28-12-2022.

clock 23:55 23 uur 55. Op naar Belgische clash! 29 of 30 december. De agendamakers buigen hun hoofden nog over wanneer Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts elkaar ontmoeten in de 1/8e finales. Een ding is wel zeker: de Belgen schrijven geschiedenis op het WK. Nooit eerder stonden twee Belgen in een soortgelijke situatie.

clock 23:53 23 uur 53. Ik ga niet arrogant zijn en zeggen dat ik Peter Wright heb geklopt, want dit was niet zijn gewoonlijke niveau. Toch ben ik enorm blij dat ik naar de 1/8e finales ga! Kim Huybrechts.

clock 23:49 23 uur 49. Kim Huybrechts stunt! 1-4. Hij maakt het af! Kim Huybrechts zorgt voor een stunt van formaat op het WK darts. Beide heren moesten enkel de dubbele 18 naar treffen. Huybrechts kreeg de eerste kans, bij de derde pijl was het raak. De Belg stuurt de titelhouder naar huis!

clock 23:45 23 uur 45. Huybrechts op een leg van een stunt! Wright opent nu, met een leg knikkert onze landgenoot de Schot uit het toernooi.

clock 23:38 23 uur 38. De pauze is al voorbij, Huybrechts opent met een 180. Afgekoeld? Geen sprake van.

clock 23:33 23 uur 33. Huybrechts met ruime voorsprong pauze in: 1-3. Er is geen houden meer aan. Huybrechts is helemaal los. Na enkele lage worpen van beide heren, vindt hij opnieuw zijn ritme. Maar 1 dart heeft de Belg nodig om dubbel 8 te vinden. De set is voor Huybrechts, nog één en hij zorgt voor een stunt.

clock 23:22 23 uur 22. Huybrechts pakt set 3! 1-2. Kim Huybrechts straft foutjes op de dubbels van Wright genadeloos af. De Belg zijn eerste poging op dubbel 16 is meteen raak. Het resultaat: een voorsprong in sets.

clock 23:20 23 uur 20. Het is zoeken voor Wright. Na de klap van Huybrechts is hij een beetje het ritme kwijt. Hij staat ook in set 3 in het krijt.

clock 23:18 23 uur 18. Hans Vanaken schudt handjes met Huybrechts. Kim Huybrechts mag rekenen op een profvoetballer als supporter op de eerste rij. Voor de partij was er al een handshake, tijdens de wedstrijd kijkt Hans Vanaken geconcentreerd toe.

clock 23:17 23 uur 17. Hans Vanaken komt een kijkje nemen op het WK.

clock 23:06 23 uur 06.

clock 23:05 23 uur 05. Huybrechts met antwoord: 1-1. Plots zijn de rollen omgekeerd. Huybrechts is warmgedraaid en zet een kurkdroge 3-0 in legs op het bord. Goed voor een 1-1-setstand.

clock 22:59 22 uur 59.

clock 22:58 22 uur 58. Wright gaat door op elan: 1-0. Wright stoomt in enkele minuten door naar setwinst. Huybrechts holt achter de feiten aan.

clock 22:50 22 uur 50. Slechte start: meteen een break. Huybrechts kreeg nog een kans, maar Wright opent de partij met een break in de eerste leg. Onze landgenoot moet meteen achtervolgen.

clock 22:48 22 uur 48.

clock 22:47 22 uur 47.