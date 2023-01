PSG heeft Messi, Neymar of Mbappé (net) niet nodig tegen derdeklasser

clock 23:40

23 uur 40. PSG wint zonder sterren (en zonder overschot). Derdeklasser Châteauroux heeft de grote namen van PSG niet te zien gekregen in de Coupe de France. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar waren er niet bij. Ook een Donnarumma of een Hakimi hoefde niet op te draven. Toch werd het geen walk-over voor de topclub. Na het openingsdoelpunt van Ekitike kwam Châteauroux nog voor de rust op gelijke hoogte: 1-1. Pas diep in de tweede helft kon Soler PSG weer op voorsprong brengen. Vlak voor affluiten legde Bernat de 1-3-eindstand vast. .