Pool Kubacki doorbreekt hegemonie van Granerud en nadert in Vierschansentoernooi

Halvor Egner Granerud mag de droom om de vier wedstrijden van het Vierschansentoernooi na elkaar te winnen opbergen. In Innsbruck deed een mindere eerste sprong (123 meter en 6e plaats) de Noor de das om. Zijn afsluitende monstersprong (133 meter) bracht hem toch nog dicht bij Dawid Kubacki, maar de regelmaat en goeie uitvoering van de Pool maakten uiteindelijk het verschil. In de tussenstand van het Vierschansentoernooi leidt Granerud wel nog altijd ruim, voor diezelfde Kubacki. De Sloveen Lanisek staat al op iets grotere afstand derde.

17 uur 26. Halvor Egnor Granerud slaat dubbelslag. Halvor Egner Granerud heeft in Garmisch-Partenkirchen de tweede etappe van de prestigieuze Four Hill Ski Jumping Tour gewonnen, drie dagen nadat hij ook al de eerste in Oberstdorf had gewonnen. De 26-jarige Noor won met sprongen van 140 en 142 meter. Het leverde hem in totaal 303,7 punten op. Het was de 16e overwinning uit zijn carrière in de World Tour, vóór de Sloveense Anze Lanisek (297,3 punten) en de Pool Dawid Kubacki, de algemene leider in de wereldbeker (294,4 punten). In het algemeen klassement heeft Granerud nu een solide voorsprong van 26,8 punten op Kubacki en 40,1 punten op de Pool Piotr Zyla, die vandaag slechts 6e werd (277 punten). .