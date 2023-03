Coupe de France: tweedeklasser Annecy wint op Marseille na thriller en penalty's

clock 23:53 23 uur 53. Tweedeklasser Annecy wipt Marseille na strafschoppen . Marseille heeft zich thuis laten verrassen door tweedeklasser Annecy. Op het halfuur leek er geen vuiltje aan de lucht voor de nummer 2 van de Ligue 1 met 1-0 van Veretout. Maar in het 4e kwartier brachten Sahi en Mouanga de bezoekers op voorsprong. Marseille miste in de 85e minuut een strafschop, maar Mughe liet in de 96e minuut het Stade Vélodrome alsnog ontploffen met de ultieme gelijkmaker. Penalty's moesten beslissen. Daarin miste Balerdi bij een 6-7-stand. . Tweedeklasser Annecy wipt Marseille na strafschoppen Marseille heeft zich thuis laten verrassen door tweedeklasser Annecy. Op het halfuur leek er geen vuiltje aan de lucht voor de nummer 2 van de Ligue 1 met 1-0 van Veretout.



clock 23:07 Tweedeklasser Grenoble plooit dan toch in de kwartfinales, maar niet zonder slag of stoot tegen Lyon. De thuisploeg had het nochtans onder controle, al kreeg het het in de slotfase nog warm na de 2-1 van Sbaï. 23 uur 07.

clock 23:45 RC Lens heeft zich donderdag als laatste geplaatst voor de kwartfinales van de Franse beker. Het speelde 1-1 gelijk tegen Lorient, maar toonde zich in de penaltyreeks efficiënter (2-4). Loïs Openda werd in de 72e minuut vervangen. 23 uur 45.

clock 23:13 23 uur 13. PSG sneuvelt tegen Marseille. Met PSG en Marseille stonden de nummers 1 en 2 uit de competitie tegenover elkaar in 1/8e finales van de beker. Zonder Mbappé kwamen de Parijzenaars op het halfuur op achterstand na een penaltygoal van Alexis Sanchez. Ramos bracht PSG langszij met een kopbalgoal. Wie dacht dat PSG het daarna zou afmaken, was verkeerd. Ex-Genkenaar Roeslan Malinovski ramde - van net buiten de 16 - de 2-1 tegen de touwen. Een zwak PSG had geen antwoord meer in huis. Een verdiende zege van Marseille, dat voor het eerst sinds november 2011 als winnaar uit een duel tegen PSG komt.



Zonder Mbappé kwamen de Parijzenaars op het halfuur op achterstand na een penaltygoal van Alexis Sanchez. Ramos bracht PSG langszij met een kopbalgoal.



Wie dacht dat PSG het daarna zou afmaken, was verkeerd. Ex-Genkenaar Roeslan Malinovski ramde - van net buiten de 16 - de 2-1 tegen de touwen. Een zwak PSG had geen antwoord meer in huis.



Een verdiende zege van Marseille, dat voor het eerst sinds november 2011 als winnaar uit een duel tegen PSG komt.

clock 20:22 20 uur 22. Beker stopt voor Reims en zijn Belgische enclave. In de competitie maakt het blok van Reims indruk, in de Coupe de France wordt er geen champagne gedronken. Will Still ging met zijn spelersgroep de boot in bij Toulouse (zonder Brecht Dejaegere). Basisspelers Thomas Foket en Maxime Busi en invaller Thibault De Smet verloren met 3-1. Het is de eerste nederlaag voor Stade de Reims in een officiële wedstrijd sinds Will Still er op 15 oktober de leiding overnam. Bekerhouder Nantes had penalty's nodig op het veld van Angers, Lyon won zijn topduel tegen Rijsel ook na de loterij vanaf 11 meter. De bezoekers hadden nochtans een snelle 2-0 opgehaald dankzij goals van oude bekenden Jonathan David en Edon Zhegrova, maar Lyon was koelbloedig vanaf de stip.

clock 23:01 23 uur 01. voetbal Frankrijk PSG maakt gehakt van "Vlaamse" zesdeklasser in Franse beker, Mbappé scoort 5 keer

clock 22:56 22 uur 56. Bekerhouder Nantes heeft penalty's nodig bij 5e-klasser Thaon. Rijsel en Auxerre kenden geen enkel probleem tegen tweedeklassers, respectievelijk Pau (2-0) en Niort (0-4). Nantes daarentegen had het meer dan lastig bij vijfdeklasser Thaon. Bij 0-0 moesten strafschoppen beslissen. Die won de topklasser met 2-4. Bekerhouder Nantes liep bij een blauwtje bij Thaon, dat in de 5e divisie in Frankrijk speelt. Coach Kombouaré mag zijn doelman Rémy Descamps bedanken voor enkele saves bij de penaltyreeks. Voor Thaon, club uit de Vogezen, komt er een einde aan een stuntreeks: ze wipten eerder de tweedeklassers Sochaux en Amiens met strafschoppen. Lens, de tweede in de Ligue 1 achter PSG, haalde het vlot bij Brest met 1-3. Bij de rust stond die score tussen de eersteklassers al op het bord.



Bekerhouder Nantes liep bij een blauwtje bij Thaon, dat in de 5e divisie in Frankrijk speelt. Coach Kombouaré mag zijn doelman Rémy Descamps bedanken voor enkele saves bij de penaltyreeks.



Voor Thaon, club uit de Vogezen, komt er een einde aan een stuntreeks: ze wipten eerder de tweedeklassers Sochaux en Amiens met strafschoppen. Lens, de tweede in de Ligue 1 achter PSG, haalde het vlot bij Brest met 1-3. Bij de rust stond die score tussen de eersteklassers al op het bord.

clock 09:43 Een doelpunt van Guendouzi maakte het verschil voor Marseille tegen Rennes, waar Theate 90 minuten speelde en Doku inviel. 09 uur 43. Een doelpunt van Guendouzi maakte het verschil voor Marseille tegen Rennes, waar Theate 90 minuten speelde en Doku inviel.

clock 22:55 Jeremy Doku droeg zijn steentje bij en legde kort na de rust de 1-2-eindstand vast tegen Bordeaux. 22 uur 55. Jeremy Doku droeg zijn steentje bij en legde kort na de rust de 1-2-eindstand vast tegen Bordeaux.

clock 20:43 20 uur 43. Rodez is door het dolle heen.

clock 20:16 20 uur 16. Monaco is uitgeschakeld. Voor Monaco zit de Coupe de France er al op in de 1/32e finales. Tweedeklasser Rodez, 17e in de Ligue 2, tekende vanavond voor een stunt. Monaco liep 2-0 uit, maar de bezoekers forceerden nog voor de rust de aansluitingstreffer en in de slotfase verscheen de gelijkmaker op het bord. In de penaltyreeks leek Monaco het laken naar zich toe te trekken, maar Golovin kon het niet afmaken bij 4-3. Na nog een misser van Magassa bleef Rodez ijskoud: 4-5 en einde verhaal voor Philippe Clement.

clock 23:40 23 uur 40. PSG wint zonder sterren (en zonder overschot). Derdeklasser Châteauroux heeft de grote namen van PSG niet te zien gekregen in de Coupe de France. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar waren er niet bij. Ook een Donnarumma of een Hakimi hoefde niet op te draven. Toch werd het geen walk-over voor de topclub. Na het openingsdoelpunt van Ekitike kwam Châteauroux nog voor de rust op gelijke hoogte: 1-1. Pas diep in de tweede helft kon Soler PSG weer op voorsprong brengen. Vlak voor affluiten legde Bernat de 1-3-eindstand vast.

Toch werd het geen walk-over voor de topclub. Na het openingsdoelpunt van Ekitike kwam Châteauroux nog voor de rust op gelijke hoogte: 1-1.

Pas diep in de tweede helft kon Soler PSG weer op voorsprong brengen. Vlak voor affluiten legde Bernat de 1-3-eindstand vast.

clock 23:39 23 uur 39. Juan Bernat was een van de bekendste PSG-spelers op het terrein van derdeklasser Châteauroux.