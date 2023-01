Coupe de France: Marseille schakelt Theate en Doku uit, Nantes heeft penalty's nodig tegen vijfdeklasser

clock 20:16

20 uur 16. Monaco is uitgeschakeld. Voor Monaco zit de Coupe de France er al op in de 1/32e finales. Tweedeklasser Rodez, 17e in de Ligue 2, tekende vanavond voor een stunt. Monaco liep 2-0 uit, maar de bezoekers forceerden nog voor de rust de aansluitingstreffer en in de slotfase verscheen de gelijkmaker op het bord. In de penaltyreeks leek Monaco het laken naar zich toe te trekken, maar Golovin kon het niet afmaken bij 4-3. Na nog een misser van Magassa bleef Rodez ijskoud: 4-5 en einde verhaal voor Philippe Clement. .