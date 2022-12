Voorbeeldig of knettergek? Kylian Mbappé kan seizoen van 69 matchen draaien

In ons land en in Engeland wordt er al opnieuw gevoetbald na het WK, in Frankrijk pikken ze volgende week de draad weer op. Terwijl Lionel Messi nog nageniet van de Wereldbeker in zijn vaderland, verscheen Kylian Mbappé woensdag al bij zijn club PSG. De Fransman lijkt te passen voor een rustperiode, maar of dat verstandig is?