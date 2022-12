Eli Iserbyt en Fem van Empel missen Gavere, afscheid in mineur voor Nederlandse

Domper op de feestvreugde bij Pauwels Sauzen-Bingoal: Eli Iserbyt en Fem van Empel zeggen af voor de Wereldbekerveldrit van maandag in Gavere. Het duo is onvoldoende hersteld na hun valpartijen in Val di Sole vorige zaterdag. Voor Van Empel is het zo een afscheid in mineur bij haar werkgever.