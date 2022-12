"Wat deed die kok daar met de Wereldbeker?" FIFA start onderzoek naar luxechef Salt Bae op WK-finale

Lionel Messi had hem op het veld al vreemd aangekeken en ontweken toen de exentrieke chef vlak na de match achter hem stond. Maar het feit dat Salt Bae ook poseerde met de Wereldbeker is een doorn in het oog van de FIFA.

Nusret Gokce, beker bekend als Salt Bae, is eigenaar van een reeks luxerestaurants in Beverly Hills, Londen en Qatar. Hij stond zondag na de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk opeens tussen de spelers op het veld.

Hij ging op de foto met verschillende Argentijnen en hield Lionel Messi, tot diens ongenoegen, staande.

Maar niet alleen dat is een probleem, Nusret Gokce hield ook de Wereldbeker vast. En dat is verboden, want in principe mag de trofee enkel aangeraakt worden door wereldkampioenen, staatshoofden en FIFA-functionarissen.

De FIFA onderzoekt nu hoe onbevoegde personen als Salt Bae zondag toegang kregen tot het veld. "Intern zullen passende maatregelen worden genomen", zei een woordvoerder aan de BBC.