Copa del Rey: Osasuna knokt zich voorbij Bilbao naar de bekerfinale tegen Real

Osasuna op zoek naar clubgeschiedenis. Osasuna heeft zich dinsdagavond voor de tweede keer in de clubgeschiedenis geplaatst voor de finale van de Copa del Rey, de Spaanse voetbalbeker. Osasuna won vorige maand de heenwedstrijd met 1-0, maar kwam in Bilbao al snel 1-0 achter na een treffer van Inaki Williams. Nadien werd er in de reguliere speeltijd niet meer gescoord, waardoor er verlengingen gespeeld moesten worden. Daarin zorgde Pablo Ibanez na 116 minuten voor de 1-2 en de kwalificatie voor de finale. In 2005 stond Osasuna voor het eerst in de finale van de Copa del Rey. Toen werd er na verlengingen met 2-1 verloren van Real Betis. Deze keer staan ze in de finale tegen de winnaar van de Clasico tussen Real Madrid en FC Barcelona. Beide teams staan woensdagavond in Nou Camp opnieuw tegenover elkaar, nadat Barça begin vorige maand de heenwedstrijd in Madrid met 0-1 had gewonnen.



Ezzalzouli laat Osasuna dromen van bekerfinale. Osasuna heeft thuis de heenmatch van de halve finales tegen Athletic Bilbao gewonnen. Het enige doelpunt viel vlak na rust, langs de Marokkaanse international Abde Ezzalzouli. De return is op 4 april.

Real naar de halve finales, Vinicius haalt sportieve gram. Real Madrid maakt nog altijd kans om voor het eerst sinds 2014 nog eens de Spaanse beker te winnen. De derby werd door de fans van Atletico nog voor de aftrap op een schandalige manier opgepookt met onder meer een pop van Vinicius die zich zogezegd had opgehangen aan een brug. Atletico, met Witsel en Carrasco als invallers, leek op weg naar de halve finales dankzij een schitterende teamgoal afgerond door Morata. Maar Rodrygo toonde 10 minuten voor tijd ook dat je ook in je eentje de match kunt beslissen. Toen Atletico in de verlengingen door rood voor Savic (2x geel in 3 minuten) door de hoeven ging, was het toch weer Benzema die zich met de 2-1 tot de held kroonde. In de extra tijd van de extra tijd kon Vinicius de Atletico-fans helemaal het zwijgen opleggen met de 3-1.



Atletico, met Witsel en Carrasco als invallers, leek op weg naar de halve finales dankzij een schitterende teamgoal afgerond door Morata. Maar Rodrygo toonde 10 minuten voor tijd ook dat je ook in je eentje de match kunt beslissen.



Toen Atletico in de verlengingen door rood voor Savic (2x geel in 3 minuten) door de hoeven ging, was het toch weer Benzema die zich met de 2-1 tot de held kroonde. In de extra tijd van de extra tijd kon Vinicius de Atletico-fans helemaal het zwijgen opleggen met de 3-1.

Barcelona zuinig naar halve finales ten koste van Sociedad. Barcelona had genoeg aan één goal van Ousmane Dembélé om zich te plaatsen voor de halve finales. De competitieleider zag zijn taak vergemakkelijkt na de rode kaart kort voor de rust voor middenvelder Braiz Mendez, die hard inging op de enkel van Sergio Busquets. 7 minuten na de pauze zette Dembélé het numerieke overwicht om in een voorsprong, maar meer deed Barcelona niet tegen de derde van de Primera Division. Barça won de trofee voor het laatst in 2021, vorig jaar ging het er in de 1/8e finales uit. In de tweede partij van de avond klopte Osasuna thuis Sevilla met 2-1 na verlengingen. Het stond 1-1 na 90 minuten.



7 minuten na de pauze zette Dembélé het numerieke overwicht om in een voorsprong, maar meer deed Barcelona niet tegen de derde van de Primera Division.



Barça won de trofee voor het laatst in 2021, vorig jaar ging het er in de 1/8e finales uit.



In de tweede partij van de avond klopte Osasuna thuis Sevilla met 2-1 na verlengingen. Het stond 1-1 na 90 minuten.

Villarreal maakt het Madrid lastig. Geen midweekse voetbalwandeling voor Real Madrid op bezoek bij Villarreal. De landskampioen verloor er anderhalve week geleden in de competitie. Ook vanavond leek het helemaal scheef te lopen. Courtois moest zich al snel omdraaien voor de openingstreffer van Capoue. Net voor de rust maakte Chukwueze de 2-0. Real moest uit een ander vaatje gaan tappen. Ancelotti gooide Ceballos en Asensio - en niet Hazard - in de strijd. Die eerste gaf meteen een assist aan Vinicius voor de aansluitingstreffer. Militao duwde halfweg de tweede helft de gelijkmaker in doel. De bezoekers groeiden in de partij. Invallers Asensio en Ceballos vonden elkaar. De Spanjaard trapte zijn ploeg knap richting kwartfinales.

Weinig zweetdruppels bij FC Barcelona. FC Barcelona staat zonder problemen in de kwartfinales van de Copa del Rey. Derdeklasser Ceuta hield 40 minuten stand tot Raphinha de score opende. Barça spaarde een resem sterren, Lewandowski stond wel aan de aftrap. Hij nam nog 2 rozen voor zijn rekening, tussendoor scoorden Fati en Kessié: 0-5. Kessié mocht nog eens een wedstrijd starten en gaf zijn visitkeaartje af met ook nog eens 2 assists. Een duidelijk signaal richting Xavi en bestuur, die de middenvelder op de transferlijst plaatsten in januari.

Opsteker voor Atletico tegen Musonda. Charly Musonda kreeg bij tweedeklasser Levante nog wat speelminuten van coach Calleja. Scoren tegen Atletico Madrid (zonder Carrasco en met Witsel 90 minuten op de bank) zat er niet in. Morata en Llorente beslisten de match met doelpunten in de tweede helft.

Ook Sevilla gaat naar de kwartfinales. Op zijn 34e is Ivan Rakitic nog altijd van goudwaarde voor Sevilla. De Kroaat zorgde voor het enige doelpunt in de 1/8e finale op het veld van Alaves. Adnan Januzaj zat niet in de selectie bij Sevilla.

Real Sociedad is eerste kwartfinalist. Real Sociedad heeft in eigen stadion Mallorca uit de beker gekegeld. Een vroeg doelpunt van spits Navarro na vijf minuten volstond voor de ploeg uit San Sebastian.

Barcelona geeft drie keer voorsprong weg tegen derdeklasser: 3-4. Barcelona is niet zonder te strijden in de 1/8e finales geraakt. Een vroege goal na vier minuten van Araujo leek nochtans het ideale scenario voor Barcelona, maar het omgekeerde werd waar. Intercity, een ploeg uit Alicante, kwam drie keer terug van een achterstand nadat Dembele er 1-2 van maakte en Raphina 2-3. Oriol Soldevila kende de avond van zijn leven met een hattrick in de tweede helft tegen het grote Barcelona. Na 90 minuten stond het 3-3, dus werden verlengingen gespeeld. Invaller Fati scoorde op het einde van de eerste verlenging met een afgeweken schot en kon zo een blamage voor Barcelona vermijden.



Oriol Soldevila kende de avond van zijn leven met een hattrick in de tweede helft tegen het grote Barcelona.



Na 90 minuten stond het 3-3, dus werden verlengingen gespeeld. Invaller Fati scoorde op het einde van de eerste verlenging met een afgeweken schot en kon zo een blamage voor Barcelona vermijden.

Witsel, Carrasco en Januzaj gaan naar 1/8e finales. Atlético Madrid heeft woensdag in de zestiende finales van de Copa del Rey met 0-2 de maat genomen van tweedeklasser Real Oviedo. Rode Duivels Axel Witsel en Yannick Carrasco stonden aan de aftrap bij de Rojiblancos. Witsel speelde de hele wedstrijd, Carrasco werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. De doelpunten waren 0van Marcos Llorente en de ingevallen Pablo Barrios. Sevilla en Adnan Januzaj wonnen eerder op de avond met 0-5 bij derdeklasser Linares. Youssef En Nesyri lukte een hattrick. Januzaj bleef andermaal een hele partij op de bank bij de Andalusiërs. Hij kwam dit seizoen bij Sevilla, over alle competities heen, nog maar 130 minuten in actie.



Rode Duivels Axel Witsel en Yannick Carrasco stonden aan de aftrap bij de Rojiblancos. Witsel speelde de hele wedstrijd, Carrasco werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. De doelpunten waren 0van Marcos Llorente en de ingevallen Pablo Barrios. Sevilla en Adnan Januzaj wonnen eerder op de avond met 0-5 bij derdeklasser Linares. Youssef En Nesyri lukte een hattrick. Januzaj bleef andermaal een hele partij op de bank bij de Andalusiërs. Hij kwam dit seizoen bij Sevilla, over alle competities heen, nog maar 130 minuten in actie.