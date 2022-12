Copa del Rey: Carrasco moet Atletico voorbij vierdeklasser helpen

clock 23:24

23 uur 24. Carrasco helpt Atletico uit lastige situatie. Atletico Madrid had een vette kluif aan Aranteiro in de tweede ronde van de Copa del Rey. De bescheiden club kwam op voorspong net voor de rust en dus moest Atletico achtervolgen. Diego Simeone moest Griezmann en Molina en Correa nog missen na de WK-finale. Joao Felix was ziek. De Belgen stonden wel in de basis, en gelukkig maar want Yannick Carrasco werd de verlosser. Hij maakte gelijk vanaf de stip. Morata kon dat kunstje niet overdoen, zijn penalty werd gered. En zo bleef het nog lang spannend. Uiteindelijk zette Barrios zijn ploeg op voorsprong in minuut 77. En Carrasco deed de boeken in de toegevoegde tijd helemaal toe: 3-1. .