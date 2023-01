Copa del Rey: Barcelona wordt bijna gek van comebacks van derdeklasser

Barcelona is niet zonder te strijden in de 1/8e finales geraakt. Een vroege goal na vier minuten van Araujo leek nochtans het ideale scenario voor Barcelona, maar het omgekeerde werd waar.

23 uur 36. Barcelona geeft drie keer voorsprong weg tegen derdeklasser: 3-4. Barcelona is niet zonder te strijden in de 1/8e finales geraakt. Een vroege goal na vier minuten van Araujo leek nochtans het ideale scenario voor Barcelona, maar het omgekeerde werd waar. Intercity, een ploeg uit Alicante, kwam drie keer terug van een achterstand nadat Dembele er 1-2 van maakte en Raphina 2-3. Oriol Soldevila kende de avond van zijn leven met een zuivere hattrick in de tweede helft tegen het grote Barcelona. Na 90 minuten stond het 3-3, dus werden verlengingen gespeeld. Invaller Fati scoorde op het einde van de eerste verlenging met een afgeweken schot en kon zo een blamage voor Barcelona vermijden. .

Sevilla en Adnan Januzaj wonnen eerder op de avond met 0-5 bij derdeklasser Linares. Youssef En Nesyri lukte een hattrick. Januzaj bleef andermaal een hele partij op de bank bij de Andalusiërs. Hij kwam dit seizoen bij Sevilla, over alle competities heen, nog maar 130 minuten in actie.

22 uur 07. Witsel, Carrasco en Januzaj gaan naar 1/8e finales. Atlético Madrid heeft woensdag in de zestiende finales van de Copa del Rey met 0-2 de maat genomen van tweedeklasser Real Oviedo. Rode Duivels Axel Witsel en Yannick Carrasco stonden aan de aftrap bij de Rojiblancos. Witsel speelde de hele wedstrijd, Carrasco werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. De doelpunten waren 0van Marcos Llorente en de ingevallen Pablo Barrios. Sevilla en Adnan Januzaj wonnen eerder op de avond met 0-5 bij derdeklasser Linares. Youssef En Nesyri lukte een hattrick. Januzaj bleef andermaal een hele partij op de bank bij de Andalusiërs. Hij kwam dit seizoen bij Sevilla, over alle competities heen, nog maar 130 minuten in actie. .

clock 23:24

23 uur 24. Carrasco helpt Atletico uit lastige situatie. Atletico Madrid had een vette kluif aan Aranteiro in de tweede ronde van de Copa del Rey. De bescheiden club kwam op voorspong net voor de rust en dus moest Atletico achtervolgen. Diego Simeone moest Griezmann en Molina en Correa nog missen na de WK-finale. Joao Felix was ziek. De Belgen stonden wel in de basis, en gelukkig maar want Yannick Carrasco werd de verlosser. Hij maakte gelijk vanaf de stip. Morata kon dat kunstje niet overdoen, zijn penalty werd gered. En zo bleef het nog lang spannend. Uiteindelijk zette Barrios zijn ploeg op voorsprong in minuut 77. En Carrasco deed de boeken in de toegevoegde tijd helemaal toe: 3-1. .