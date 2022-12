Volg straks live: kan Mike De Decker als derde Belg doorstoten naar derde ronde WK darts?

Mike De Decker imponeert op WK Darts: "Zijn stiefvader is een trainingsbeest, dat had hij nodig"

clock 12:11

12 uur 11. Sterke prestatie tegen Smith. De Decker imponeerde in de eerste ronde tegen Jeff Smith. Met maar liefst 8 180's kon hij vlot winnen tegen de ervaren Canadees. Vooral de eerste set was indrukwekkend van onze landgenoot, want hij miste geen enkele dubbel. Zo stond het in een mum van tijd 3-0. Vanaf de tweede set ging het iets minder vlot. Zijn scorend vermogen zakte, waardoor Smith tweemaal door zijn worp kon gaan. Dedecker deed dan maar hetzelfde terug en maakte het daarna toch nog af in set twee. De derde set moest hij helaas afstaan door een aantal slordigheden, maar in de vierde set kon hij Smith wel naar huis sturen. .