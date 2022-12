LIVESTREAM: Voetbalgek Argentinië loopt storm voor wereldkampioenen, fans vallen in en naast de bus

clock 20:05 20 uur 05. Overstappen in helikopters. De bus is definitief tot stilstand gekomen, de spelers stappen nu over in helikopters. Geraken ze zo wel tot in het hart van Buenos Aires? . Overstappen in helikopters De bus is definitief tot stilstand gekomen, de spelers stappen nu over in helikopters. Geraken ze zo wel tot in het hart van Buenos Aires?

clock 19:54 19 uur 54. Fans springen van brug in (en naast) bus. Opmerkelijk momentje in de parade, want enkele fans hebben zich vanaf een brug in de bus kunnen laten vallen. Bij één fan was de timing niet perfect en hij gleed van de achterkant van de bus helemaal naar beneden. Hopelijk gaat het goed met hem.

clock 19:42 19 uur 42. Lange tijd ging het maar stapvoets vooruit met de kampioenenbus, maar nu heeft de chauffeur er toch stevig de pas ingezet. Het is niet duidelijk waar het feestje zal eindigen. Rondom de Obelisk stroomt het stilaan wel leeg.

clock 18:50 18 uur 50. Een voor een mogen de spelers de Wereldbeker eens aan het publiek tonen. Er worden ook voortdurend shirts en vlaggen over en weer in en uit de bus gegooid. Qua gezangen wordt er afgewisseld tussen "Mes-si!" en "Somos campeones!".

clock 18:46 18 uur 46. Bus staat stil. Het lijkt erop dat de parade stilaan zijn apotheose bereikt, want de bus is tot stilstand gekomen. Er gestructureerd verloopt het allemaal niet.

clock 18:03 18 uur 03. Slaat de vermoeidheid toe? Het is inmiddels na 14 uur in Buenos Aires en de temperatuur is gestegen naar zo'n 30 graden. Het wordt stilaan bakken en braden voor de wereldkampioenen in hun open bus. De meedeinende armgebaren beginnen ook iets minder talrijk te worden.

clock 17:11 17 uur 11. Verandering van de plannen. Er is gewoon té veel volk in Buenos Aires, zeker rond de befaamde obelisk. De autoriteiten hebben daarom beslist om halt te houden aan het kruispunt van de 5 Mei-snelweg en de 9 Juli-boulevard. Ook geen tripje naar het Casa Rosada, het paleis van de president, dus. Tenzij de plannen nog eens gewijzigd worden.

clock 17:05 17 uur 05. Enkele fans zijn in de Obelisk geraakt.

clock 16:59 16 uur 59. De Argentijnse kampioenenbus zet héél traag zijn weg richting de obelisk in het hart van Buenos Aires voort. Messi en co hebben een maand als monniken geleefd, maar nu laten ze zich volop gaan. De alcohol vloeit rijkelijk.

clock 16:43 16 uur 43. Kleine relletjes. Terwijl het nog altijd wachten is op de wereldkampioenen verloopt niet alles in de straten van Buenos Aires even rustig. Hier en daar wordt met stenen of ander los materiaal gesmeten.

