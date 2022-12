LIVESTREAM: Voetbalgek Argentinië loopt storm om wereldkampioenen te verwelkomen

clock 16:59 16 uur 59. De Argentijnse kampioenenbus zet héél traag zijn weg richting de obelisk in het hart van Buenos Aires voort. Messi en co hebben een maand als monniken geleefd, maar nu laten ze zich volop gaan. De alcohol vloeit rijkelijk. . De Argentijnse kampioenenbus zet héél traag zijn weg richting de obelisk in het hart van Buenos Aires voort. Messi en co hebben een maand als monniken geleefd, maar nu laten ze zich volop gaan. De alcohol vloeit rijkelijk.

clock 16:43 16 uur 43. Kleine relletjes. Terwijl het nog altijd wachten is op de wereldkampioenen verloopt niet alles in de straten van Buenos Aires even rustig. Hier en daar wordt met stenen of ander los materiaal gesmeten. . Kleine relletjes Terwijl het nog altijd wachten is op de wereldkampioenen verloopt niet alles in de straten van Buenos Aires even rustig. Hier en daar wordt met stenen of ander los materiaal gesmeten.

clock 15:51 15 uur 51. Het geduld van de fans wordt beloond: de bus met de wereldkampioenen begint zoetjesaan aan het lange défilé in Buenos Aires. . Het geduld van de fans wordt beloond: de bus met de wereldkampioenen begint zoetjesaan aan het lange défilé in Buenos Aires.

clock 08:35 08 uur 35. Nationale feestdag. De bus is aangekomen aan het hoofdkwartier van de bond. Over enkele uren gaan de festiviteiten voort. De Argentijnse regering heeft maandag in alle rapte beslist dat vandaag/dinsdag (20 december) een feestdag is in het Zuid-Amerikaanse land. Zo kunnen de vieringen straks voortgezet worden wanneer de nationale ploeg aankomt in Buenos Aires. . Nationale feestdag De bus is aangekomen aan het hoofdkwartier van de bond. Over enkele uren gaan de festiviteiten voort. De Argentijnse regering heeft maandag in alle rapte beslist dat vandaag/dinsdag (20 december) een feestdag is in het Zuid-Amerikaanse land. Zo kunnen de vieringen straks voortgezet worden wanneer de nationale ploeg aankomt in Buenos Aires.



clock 08:28 08 uur 28. Korte nacht. Het wordt een kort nachtje voor Lionel Messi en co, die een paar uurtjes zullen slapen op het hoofdkantoor van de Argentijnse voetbalbond. Later vandaag wacht hen een kampioenenparade door de straten van Buenos Aires. Dan zal het Argentijnse volk pas écht massaal op straat komen om een glimp op te vangen van de kampioenen, al was de massa die vannacht langs de weg stond ook al bepaald indrukwekkend. . Korte nacht Het wordt een kort nachtje voor Lionel Messi en co, die een paar uurtjes zullen slapen op het hoofdkantoor van de Argentijnse voetbalbond. Later vandaag wacht hen een kampioenenparade door de straten van Buenos Aires.



clock 07:39 Messi glundert met "zijn" wereldbeker. 07 uur 39. Messi glundert met "zijn" wereldbeker

clock 07:39 Messi en bondscoach Scaloni verlaten vliegtuig. 07 uur 39. Messi en bondscoach Scaloni verlaten vliegtuig